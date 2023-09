Veel nieuwe tijdelijke opvang (minderjarige) asielzoekers na oproep

Steeds meer gemeenten geven aan met extra tijdelijk opvanglocaties voor (ook minderjarige) asielzoekers te komen. Arnhem vangt bijvoorbeeld 200 volwassen asielzoekers op, Breda opent een doorstroomlocatie voor 150 vluchtelingen en onder meer Den Haag, Groningen als Gouda bieden plek aan jonge asielzoekers.

Demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) deed vorige week een dringende oproep aan gemeenten om op heel korte termijn 450 opvangplekken voor asielzoekers te verzorgen. Van der Burg vroeg alle gemeenten in een brief om 200 plekken voor volwassen asielzoekers en 250 plekken voor minderjarigen.

Arnhem reageerde al op de oproep door plek te bieden voor 200 volwassen asielzoekers, die worden ondergebracht op schepen. Een eerste schip herbergt 95 asielzoekers, een tweede schip wordt maandag verwacht. Zwolle liet daarnaast weten onderdak te kunnen bieden aan zestig asielzoekers.

Minderjarige asielzoekers

Zowel Den Haag, Groningen als Gouda hebben besloten om jonge asielzoekers tijdelijk onderdak te bieden. Vanaf half oktober vangt de gemeente Den Haag 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op. De jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar kunnen voor zeker 6 maanden terecht in een hotel. Ze worden daar 24 uur per dag begeleid. Ook wordt onderwijs geregeld, meldt de gemeente.

Groningen wil ongeveer zestig alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen in een vergadercentrum. Volgens de gemeente is de locatie vanaf begin november beschikbaar. De jonge vluchtelingen kunnen er maximaal twee jaar blijven, totdat de verbouwing en uitbreiding van een andere opvangplek in de stad klaar is. De jonge asielzoekers komen onder meer uit Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak en Jemen.

Gouda vangt 12 alleenstaande minderjarige asielzoekers op en is op zoek naar een tweede locatie voor 12 amv’s. ‘De jongeren worden bij plaatsing gekoppeld aan Gouda en tellen mee aan de taakstelling voor huisvesting statushouders. Zij zullen participeren en meedoen in de samenleving,’ aldus de gemeente.

150 asielzoekers

In Breda kunnen 150 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen op een evenementenlocatie. Daar was eerder dit jaar ook een tijdelijke opvang. Het gaat om vluchtelingen die net in Nederland zijn aangekomen, en nog moeten beginnen aan hun asielprocedure. De gemeente omschrijft de opvang als ‘een doorstroomlocatie waar mensen enkele dagen op adem kunnen komen van de reis die zij gemaakt hebben’. In een verklaring zegt wethouder Arjen van Drunen: ‘We hadden gehoopt dat het openen van een noodlocatie niet meer nodig zou zijn. Maar we sluiten onze ogen niet voor de nijpende situatie.’

Noodopvang voor 75 asielzoekers

Ongeveer 75 asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in een oude marinekazerne in Vlissingen. De nieuwe vluchtelingen komen vooral uit Syrië en Turkije. Ze zijn dinsdag aangekomen en mogen vooralsnog vier weken blijven, bevestigt de gemeente na een bericht van Omroep Zeeland.

Statushouders

Ooststellingwerf vangt maximaal 190 statushouders op. Zij kunnen rond de jaarwisseling verhuizen naar een leegstaand deel van zorgcentrum Rikkingahof in de plaats Oosterwolde en mogen er tot eind volgend jaar blijven. Door woningnood kunnen de statushouders het asielzoekerscentrum nog niet verlaten. Daardoor kan hun plek niet vrijkomen voor nieuwe asielzoekers. In totaal wachten duizenden statushouders op een woning.