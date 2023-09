Verdeling aanmeldcentra asielzoekers ook in Spreidingswet

Niet alleen reguliere opvangplekken voor asielzoekers worden via de Spreidingswet evenredig over het land verdeeld, maar ook aanmeldcentra. Dat bevestigde demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) in het Kamerdebat over zijn wetsvoorstel.

Gisteren was de tweede en laatste dag van het debat over de Spreidingswet. De Tweede Kamer debatteerde er dinsdag ook over. Toen kreeg de VVD de wind van voren. De stemmingen over de amendementen bij het wetsvoorstel vinden plaats op 3 oktober. De stemmingen over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties zijn op 10 oktober.

Tweede aanmeldcentrum

Woensdag meldde Van der Burg aan de Kamer dat er momenteel geen enkel gesprek met een gemeente gaande is voor een tweede aanmeldcentrum. Dit is nodig om het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel te ontlasten. Hij heeft nog geen enkele gemeente bereid gevonden om er een te openen. Het laatste gesprek was met Alkmaar, zei de staatssecretaris. Dat is alweer maanden geleden. De komst van een aanmeldcentrum is niet doorgegaan vanwege de val van het college in Alkmaar.

Niets opgeleverd

In juli vorig jaar maakte Van der Burg bekend dat er in Bant (Flevoland) een tweede aanmeldcentrum zou komen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zag daar niet veel later van af, omdat er zowel bij de lokale politiek als bij de inwoners van Bant te weinig draagvlak voor was. Eind juni dit jaar liet het ministerie weten dat de zoektocht naar een tweede aanmeldcentrum nog steeds gaande was. Er zouden met regionale en lokale bestuurders gesprekken zijn gevoerd, maar dit heeft niets opgeleverd, zo blijkt nu.

Aangename verrassing

Daarom worden ook aanmeldcentra via de Spreidingswet evenredig over het land verdeeld, bevestigde de bewindsman in het Kamerdebat over zijn wetsvoorstel. Dat was voor onder anderen PvdA-Kamerlid Kata Piri, die ook namens GroenLinks het debat voerde, ‘een aangename verrassing’. In acht jaar tijd is het door opeenvolgende kabinetten niet gelukt om een tweede aanmeldcentra te openen, zei Piri.

Het Kamerlid diende op de tweede dag van het debat een motie in, waarin het demissionaire kabinet wordt opgedragen expliciet in de Spreidingswet vast te leggen dat volwaardige aanmeldcentra eerlijk over Nederland worden verspreid en op welke manier het kabinet dit gaat regelen. Die motie wordt in ieder geval gesteund door D66, ChristenUnie, de SP en Volt.

Veel amendementen

Er zijn tijdens het ‘mini-marathondebat’ van de afgelopen twee dagen veel amendementen ingediend, waaronder een paar die leiden tot forse aanpassingen van het wetsvoorstel. Als die worden aangenomen, is sprake van een ‘verbouwing’ van de wet, zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in een steunverklaring voor het verzoek. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil tijd hebben om de balans op te maken voordat er over de politiek gevoelige Spreidingswet wordt gestemd.