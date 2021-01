Burgemeesters: geef mensen perspectief

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s hebben maandagavond tijdens het Veiligheidsberaad bij minister Grapperhaus (Veiligheid) erop aangedrongen dat het kabinet mensen perspectief moet gaan bieden.

‘Op dit moment steunen wij de lockdown, maar het gaat om daarna. Mensen snakken naar een andere toekomst. Er is nu gebrek aan perspectief,’ zegt voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen.

Volgens het Veiligheidsberaad moet het kabinet ‘aan de hand van verschillende scenario’s vooruitkijken’. Daarbij moet het rekening houden met alle opties zoals de besmettingscijfers, de zorg en de ‘Britse variant’. Hierop kunnen draaiboeken worden gemaakt. ‘Als het de goede kant op gaat, dan kunnen wij deze maatregel loslaten. Net zoals eerder dit jaar gebeurde,’ aldus Bruls.

Stapsgewijs loslaten

‘Wij zien ook dat er geen andere keuze is dan het verlengen van de lockdown gezien de coronacijfers en de Engelse variant. Zo’n beslissing doet heel wat met de samenleving die steunt en kreunt. Op dit moment hebben we geen keuze. Hierna moeten we stapsgewijs weer loslaten,’ zegt hij.

Mensen willen en kunnen niet meer binnen zitten, volgens Bruls. ‘Er zit een houdbaarheidsdatum aan de maatregelen. Kijk maar naar afgelopen weekeinde. Het zonnetje scheen en iedereen gaat massaal naar buiten. Voordat de lammetjes in de wei rondspringen, moet er een ander perspectief zijn.’

Volle parkeerplaatsen

Maar volgens de burgemeesters moeten mensen dan wel goed de maatregelen blijven opvolgen. ‘Wij zien volle parkeerplaatsen bij veel bedrijven. Dat is echt anders dan in maart en april. Ook gaan mensen volop bij elkaar op bezoek. Het goede nieuws is dat we zijn begonnen met vaccineren. Maar het is niet per se zo dat je er daarmee bent. Kijk maar naar Engeland. Bovendien kunnen wij niet iedereen in een paar weken vaccineren.’

Minister Grapperhaus wilde maandagavond niet reageren op de oproep van de burgemeesters in verband met de persconferentie dinsdag. ‘Vandaag vallen er besluiten.’

Geen avondklok

De burgemeesters zijn zeker geen voorstander van het invoeren van een avondklok, zoals word geopperd. Ze vinden de maatregel buitenproportioneel en vragen zich af of een avondklok het gewenste effect oplevert. Dat heeft Bruls dinsdag laten weten tijdens overleg met het kabinet over de nieuwste coronamaatregelen, die minister-president Rutte en coronaminister De Jonge vanavond bekend gaan maken.

De burgemeesters denken volgens een woordvoerster van het Veiligheidsberaad dat er nog andere mogelijkheden zijn om het aantal besmettingen verder terug te dringen, zoals veel meer thuiswerken en mogelijk verplichte quarantaine nadat een besmetting is vastgesteld.

Maandagavond hebben de burgemeesters dit standpunt ook al aan Grapperhaus laten weten tijdens de reguliere bijeenkomst van het Veiligheidsberaad. Het kabinet denkt aan een avondklok, omdat het vanwege de mogelijk zeer besmettelijke Britse variant van het virus nog noodzakelijker is dat mensen thuisblijven.