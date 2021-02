Burgemeesters adviseren kabinet over routekaart

De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad adviseren het kabinet nog deze week over de vraag hoe de coronamaatregelen op termijn kunnen worden versoepeld. Hiervoor stelde het kabinet een zogeheten routekaart op. Volgens de voorzitters van de veiligheidsregio’s kan die routekaart op punten anders, waardoor de maatregelen in de praktijk makkelijker uitvoerbaar zijn. Ondertussen is het Veiligheidsberaad overvallen door een rechterlijke uitspraak dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

Alle relevante voorstellen worden gebundeld en uiterlijk vrijdag aan het kabinet voorgelegd. Volgens beraadsvoorzitter Hubert Bruls leven er in heel Nederland ‘allerlei ideeën die ertoe doen’. ‘Tussen open en dicht zit bijvoorbeeld ook nog een tussenweg,’ zegt hij. Eind februari beslist het kabinet of en welke van de huidige strenge maatregelen worden verlengd of niet. Zij nemen dan het advies van de burgemeesters mee.

Avondklok opgeheven

De avondklok moet in ieder geval per direct worden opgeheven. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vandaag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De avondklok is ingesteld op basis van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechter was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht ‘zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak’.

De uitspraak is voor het Veiligheidsberaad ‘een onverwachte ontwikkeling’. Het beraad kan pas meer zeggen over wat de uitspraak praktisch betekent als het kabinet er inhoudelijk op heeft gereageerd. Dat laat een woordvoerster van voorzitter Bruls, dinsdag weten.

Het Rijk wil dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De Nederlandse staat heeft direct aan het gerechtshof gevraagd de werking van de uitspraak in het kort geding op te schorten in afwachting daarvan. Het hof in Den Haag buigt zich om 16.00 uur over dit zogeheten schorsingsincident.

Verschillende scenario’s

Minister Grapperhaus van Veiligheid is blij met de ‘verschillende scenario’s voor de afschaling van de maatregelen’ die de burgemeesters gaan geven. ‘Je kunt niet alle maatregelen in een keer loslaten,’ waarschuwt Bruls. Hij gaf gisteren ook aan dat voor bepaalde versoepelingen de regelgeving weer moet worden aangepast. ‘Als je voor jongeren wat wilt organiseren in een bibliotheek, moet je wel eerst de bieb weer openstellen,’ zei hij in een reactie op de voordracht van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) die gisteren ook bij het beraad aanwezig was.

Hij gaf een toelichting op het steunpakket van het kabinet met 200 miljoen euro om kwetsbare groepen door de coronacrisis te slepen. Het geld is bedoeld om jongeren op de korte termijn perspectief te bieden en eenzame ouderen te helpen. Ook komt er geld om mensen van hun ‘coronakilo’s’ af te helpen, voor mensen die in psychische nood zitten en voor hulp aan dak- en thuislozen.

Ideeën burgemeesters

Bruls wilde nog niet ingaan op de ideeën die al bij de burgemeesters leven. Als mogelijk voorbeeld noemt hij wel het spreiden van openingstijden. Op doordeweekse dagen is het veel rustiger in een stadscentrum. ‘Je zou restaurants of winkels in blokken op rustige dagen kunnen heropenen en als het goed gaat de zaterdag erbij kunnen pakken. Wat je wilt voorkomen, is grote groepen mensen samen brengen.’