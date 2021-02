VNG: brede schuldenaanpak nodig voor gedupeerde ouders

Gemeenten willen een brede schuldenaanpak voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Er moet duidelijkheid komen voor al hun schulden bij publieke en private partijen. Daarnaast vragen de lokale overheden het Rijk om kostencompensatie.

Afgelopen vrijdag heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tijdens een buitengewone ledenvergadering het voorstel aangenomen over kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen in de kinderopvangtoeslagaffaire. Gemeenten roepen hun koepel op hen inhoudelijk en financieel comfort te geven. Pas dan kunnen ze daadwerkelijk overgaan tot het stoppen van beslaglegging, dwanginvordering en het kwijtschelden van de schulden.

Gemeenten geven aan dat ze deze ondersteuning nodig hebben om het juiste te kunnen doen voor de getroffen ouders. De wil is er, maar er leven inhoudelijk nog veel vragen bij gemeenten. Daarom willen ze eerst meer duidelijkheid over een brede schuldenaanpak. En over hun eigen rol daarin.

Akkoord met het Rijk

Al in de zomer van 2020 voerde de VNG gesprekken met de Belastingdienst over de ondersteuning van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen heeft gemeenten toen gevraagd brede steun te bieden op het gebied van werk, financiën, opvoeding en gezondheid. Dat resulteerde op 28 september vorig jaar in een akkoord tussen de VNG en de Belastingdienst.

Eenduidige regeling

De VNG wil nu dat het voor gedupeerde ouders helder wordt wat er met hun schulden gebeurt. Er moet een eenduidige regeling komen. Niet alleen voor de schulden bij publieke en private schuldeisers, maar ook voor de vele informele schulden die gedupeerde ouders zijn aangegaan bij familie en vrienden. ‘Als slechts de publieke schulden worden kwijtgescholden, betekent dit alleen maar dat we de private schuldeisers naar voren schuiven,’ aldus de VNG. Totdat er duidelijkheid is over een brede aanpak van alle schulden nemen gemeenten niet automatisch generieke maatregelen om vorderingen kwijt te schelden of stop te zetten.

Compensatie

Daarnaast willen gemeenten heldere afspraken met het Rijk over kostencompensatie. Ze hebben de intentie om beslaglegging en dwanginvordering te stoppen en gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden. Dat is immers in het belang van de gedupeerde ouders. Maar het Rijk moet wel over de brug komen en gemeenten compenseren voor alle door hen gemaakte kosten. De eindverantwoordelijkheid moet bij het Rijk blijven liggen.

Verder is het van groot belang om uniforme afspraken te maken over de juridische grondslag. Welke vorderingen worden er bijvoorbeeld kwijtgescholden? Ook dringt de VNG aan op een adequate gegevensuitwisseling om dit alles mogelijk te maken.