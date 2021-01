Schulden van gedupeerden kinderopvangtoeslag kwijtgescholden

De Belastingdienst scheldt alle openstaande schulden van gedupeerde ouders door de kinderopvangtoeslag kwijt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseerde het kabinet dringend af te zien van deze vorderingen, zodat de ouders ook daadwerkelijk door gemeenten geholpen kunnen worden om hun leven weer op de rit te krijgen.

De VNG vroeg dit omdat een deel van de compensatie van 30.000 euro die ouders in de toeslagenaffaire krijgen, dreigde terug te vloeien naar de Belastingdienst om openstaande vorderingen af te lossen. Het kabinet heeft het advies om daarvan af te zien overgenomen. ‘Ik vind dat ouders een volledig schone lei verdienen, zodat zij het bedrag aan compensatie kunnen gebruiken om écht een nieuwe start te maken,’ schrijft demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Schulden kwijtschelden

Dit betekent dat de Belastingdienst en dienst Toeslagen op geen enkele wijze aanspraak maken op het bedrag van 30.000 euro dat gedupeerde ouders als compensatie krijgen uitbetaald. Andere overheidsorganisaties, waaronder het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank, zullen in principe eveneens de schulden van gedupeerde ouders kwijtschelden.

Steun gemeenten

‘Ouders moeten snel en volledig schuldenvrij hun leven kunnen oppakken. Gemeenten willen de getroffen ouders hierbij graag steunen. We rekenen erop dat het kabinet dat mogelijk maakt,’ aldus de VNG afgelopen vrijdag in een reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangstoeslag. Het kabinet reageerde diezelfde dag en trad daarop af.

Samen

De dienst Toeslagen blijft samen met gemeenten werken aan oplossingen voor ouders die kampen met problemen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk of gezondheid, verzekert Van Uffelen. ‘Samen met de VNG werk ik op dagelijkse basis aan het vormgeven van de samenwerking tussen de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en gemeenten. Gedupeerde ouders hebben naast financiële compensatie soms ook aanvullende hulp en ondersteuning nodig.’

Veel gemeenten zijn al bezig om gedupeerden te helpen. Er is inmiddels een machtigingsbesluit om gemeenten te machtigen namens de Belastingdienst contact op te nemen met ouders, en hen te wijzen op gemeentelijke hulp. Gemeenten roepen gedupeerde ouders onder meer via social media op om zich te melden.

In Haarlem zijn 111 gezinnen gedupeerd door de #toeslagenaffaire. Zij kunnen zich melden bij de gemeente. Telefonisch op 14023. Zeg dat u belt over de kinderopvangtoeslag. U wordt teruggebeld. E-mailen kan ook naar toeslagenaffaire@haarlem.nl. Vermeld ook uw telefoonnummer. — Gemeente Haarlem (@gemeentehaarlem) January 13, 2021

Van Uffelen is zeer te spreken over de samenwerking met de VNG. ‘Ik waardeer deze zeer, omdat we alleen samen ouders echt kunnen helpen. Met de VNG informeren we gemeenten zo goed mogelijk, onder meer met een steunpunt. Ook laten we samen een onderzoek uitvoeren naar de kosten die gemeenten maken voor gedupeerden,’ schrijft ze. In december hebben gemeenten in totaal 11 miljoen euro ontvangen via een specifieke uitkering voor deze hulp.

Loket

Het demissionair kabinet gaf in een Kamerbrief aan dat een vragenloket wenselijk zou zijn waar mensen kunnen aankloppen. Dit zou via bestaande en bekende digitale en fysieke loketten kunnen. De loketfunctie moet ‘slimmer en breder worden ingericht’ en het is de bedoeling om informatie tussen verschillende overheden en uitvoeringsorganisaties ‘beter te kunnen en mogen delen’. De VNG staat hier ‘in principe positief tegenover’, maar er moet nog goed worden gesproken over de uitvoerbaarheid.

Om volledig vastgelopen multiprobleemsituaties weer vlot te trekken heeft het Rijk het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM) opengesteld voor alle gemeenten en landelijke uitvoerders. Via dit loket, dat fungeert als landelijk hulploket, kunnen instrumenten als de Overbruggingsprocedure of het Landelijk Escalatie Team (LET) worden ingezet.

Aanpassen stelsel

Om soortgelijke affaires te voorkomen wordt ook gekeken naar een alternatief toeslagenstelsel. Op 2 februari spreekt de Tweede Kamer over de initiatiefnota Naar een stelsel zonder toeslagen. De VNG en Divosa benadrukken in hun inbreng voor het notaoverleg dat kwetsbare inwoners gebaat zijn bij een systeem dat zich kenmerkt door duidelijkheid, transparantie en eenvoud. ‘Een nieuw stelsel dat écht aansluit bij het dagelijks leven van onze inwoners,’ is het streven van VNG en Divosa.