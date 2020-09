Bewoners bepalen inzet wijkbudget in experiment

De gemeente Haarlem gaat experimenteren met een wijkbegroting. Inwoners kunnen plannen indienen die de wijk Schalkwijk mooier moeten maken. Wijkbewoners beoordelen en bepalen uiteindelijk waar het budget naar toe gaat en welke ideeën worden uitgevoerd.

De proef Schalkwijk aan Zet is een van de experimenten uit het programma Nieuwe Democratie. Het Haarlemse gemeentebestuur wil de manieren van meepraten en meedenken verruimen en vernieuwen, bijvoorbeeld door het inzetten van nieuwe participatievormen en bewoners meer zeggenschap te geven over hun buurt. De democratische wijkbegroting moet ervoor zorgen dat bewoners meer invloed op de besteding van het budget in hun wijk krijgen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en ontmoeting. ‘Bewoners weten zelf vaak heel goed wat hun wijk leuker, groener of energiebewuster zou maken,’ aldus de gemeente. Den Haag en Amsterdam voerden eerder al met succes zo’n democratische wijkbegroting in.

Zo werkt het

Iedereen met een plan voor de wijk mag zijn of haar idee online indienen. De ideeën moeten passen in een van de drie thema’s. De thema’s zijn elkaar ontmoeten (sport, spelen, cultuur of een activiteit), duurzaamheid (hergebruik, energie en circulaire economie) en ‘op straat en groen’ (veiligheid, opruimen, straatmeubilair of -kunst, groen en bloemen). De indieners voeren zelf campagne. Haarlemmers kunnen de plannen die zij het beste vinden een like geven. Elk idee met vijftig likes of meer krijgt een haalbaarheidscheck door de gemeente. Die kijkt bijvoorbeeld of de veiligheid niet in het gedrang komt, of de kosten realistisch zijn en of de eigenaar van de grond akkoord is.

Geld verdelen

Als het plan de check doorstaat, dan mag het door naar de laatste ronde waarin het geld wordt verdeeld. ‘Aan deze ronde doen alleen de inwoners van Schalkwijk mee,’ zo schrijft de gemeente. Iedere inwoner van de wijk van achttien jaar of ouder krijgt hiervoor een persoonlijke code. ‘Daarmee kunnen ze één keer fictief het geld verdelen over hun favoriete plannen.’ De plannen die zo het meeste budget toegewezen krijgen, mogen vervolgens aan de slag. ‘Het zijn dus de inwoners van Schalkwijk zelf die uiteindelijk bepalen welke ideeën echt worden uitgevoerd.’

70.000 euro

Het project werd door corona even on hold gezet, maar gaat nu op 19 september van start. Er is 70.000 euro beschikbaar, dit kan gaan naar één idee, of naar meer kleinere plannen. De uitslag volgt eind december dit jaar. De winnende ideeën moeten binnen één jaar door de bedenker zelf worden uitgevoerd, eventueel samen met de gemeente. Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, wordt een speciaal spreekuur ingesteld, zowel voor het indienen van ideeën als voor het liken en stemmen. Ook voor 2021 is er 70.000 euro te verdelen met Schalkwijk aan Zet.