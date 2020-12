Gemeenten zitten niet stil als het gaat om het opstarten van nieuwe projecten, een bijzondere initiatief of aanpak. In de rubriek ‘Goed voorbeeld’ komen deze regelmatig aan bod. Hierbij vijf praktijkvoorbeelden op sociaal vlak die een vermelding verdienen. Over voorlopen op het wettelijke schema van de Wet banenafspraak tot het organiseren van steunouders voor gezinnen.

Horecapersoneel Breda in de zorg

Van een baan als barman of kok naar werk als ondersteuner of gastvrouw in een verpleeghuis: de Noord-Brabantse gemeente werkt samen met de Bredase afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en zorgorganisatie Surplus om horecapersoneel in te zetten in de zorg. Medewerkers die momenteel tijdelijk zonder werk zitten, worden supersnel omgeschoold en ingezet daar waar nodig. Wethouder Miriam Haagh-Reijne over de mogelijkheden en uitdagingen: ‘Juist door de coronacrisis zijn er veel mogelijkheden om te ontdekken hoe het samen ook anders kan. Die kans moet je benutten. Het maakt misschien wel het verschil voor het inrichten van de zorg van de toekomst.‘

Inclusief Moerdijk

Gemeenten worstelen met de Wet banenafspraak en het voorgeschreven aantal mensen met een arbeidsbeperking dat ze aan een baan moeten helpen. De Wet banenafspraak trad in mei 2015 in werking. De wet schrijft voor dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen gecreëerd moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De Noord-Brabantse gemeente Moerdijk vertelde dit voorjaar hoe zij al voorloopt op het wettelijke schema. De taakstelling voor eind 2025 werd zelfs al gehaald. Gemeente.nu sprak met betrokkenen over het succes van de aanpak daar.

Steunouders voor gezinnen

Het maatschappelijke initiatief Buurtgezinnen startte vijf jaar jaar geleden in een handvol gemeenten. Het is gebaseerd op de gedachte dat je opvoeden samen doet: It takes a village to raise a child. Gezinnen die overbelast zijn, worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt en krijgen hulp van hen. Het idee achter Buurtgezinnen is simpel en het effect groots. Inmiddels is het maatschappelijke initiatief in meer dan vijftig gemeenten actief en werden er al duizend koppelingen tussen een steun- en een vraaggezin gemaakt. Rhenen, een van de gemeenten die deze vorm van hulpverlening sinds het eerste uur inzet, bespaart zo jaarlijks flink op verschillende vormen van hulp, zoals de inzet van het jeugdteam. ‘Het draait om kleinschalige oplossingen voor grootschalige problemen.’

Een huis voor tijdelijk daklozen

Haarlemmers die een kamer in huis over hebben, kunnen deze dankzij de pilot ‘Onder de Pannen’ tijdelijk verhuren aan een stadsgenoot die dakloos werd, bijvoorbeeld na een scheiding of het verlies van een baan. Verschillende gemeenten experimenteerde al met de methode. Zo startte de gemeente Amsterdam in 2014, Zaanstad in 2018 en sinds afgelopen jaar draait ook een proef in Haarlem. ‘Je geeft iemand de kans om orde op zaken te stellen en een andere oplossing te vinden. Zo voorkom je erger.’

Samen winterjassen inzamelen

De gemeente Nederweert zamelde in november met nog 24 andere Limburgse gemeenten winterjassen in. Met succes. In totaal werden 11.000 warme winterjassen gedoneerd, bestemd voor dak- en thuislozen en voor volwassenen en kinderen die in armoede leven. Nederweert vertelt in de rubriek hoe snel en simpel dit idee gerealiseerd werd en welk effect het had. ‘We zagen meteen dat we hier het verschil konden maken.’

Waarom als gemeente of beleidsmedewerker steeds opnieuw het wiel uitvinden? Deel de succesverhalen in onze rubriek ‘Goed voorbeeld’! Opgeven? Mail gemeente.nu@sdu.nl