Verschillende gemeenten hebben de intentie om samen te werken met kringloopbedrijven. Maar wat zijn de mogelijkheden hiervoor en hoe pak je het aan? Er is een handreiking uitgebracht met praktische handvatten voor een soepele samenwerking.

Een samenwerkingsverband tussen kringloopbedrijven, gemeenten en afvalbedrijven kan een positieve bijdrage leveren bij het behalen van concrete maatschappelijke doelstellingen op duurzaam, circulair en sociaal vlak. Dat kan bijvoorbeeld met een circulaire ambachtscentrum of een inclusieve organisatie die werk en opleiding mogelijk maakt.

Handreiking

Als de intentie tot samenwerken er is, komen verschillende aspecten ter tafel. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe ziet die samenwerking eruit? Hoe werk je aan een goede relatie tussen de organisaties? De NVRD (branchevereniging voor de afval- en reinigingstaken) en de branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) sloegen hiervoor de handen ineen en hebben een handreiking uitgebracht.

Voor- en nadelen van samenwerking

In de handreiking ‘Samenwerking tussen gemeente en de kringloop’ geven de NVRD en BKN praktische handvatten. Die betreffen onder meer het advies om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen en te zorgen voor meer transparantie over gedeelde en afwijkende doelen. Het document biedt verder inzicht in de vormen van samenwerking en de voor- en nadelen hiervan. Daarnaast staat er een handvol tips in, die gemeenten kunnen gebruiken om te bepalen met welke organisaties ze wel of liever niet willen samenwerken. Hiervoor worden verschillende soorten kringloopbedrijven en hun doelstellingen beschreven, net als de soorten relaties die de twee onderling kunnen hebben. Ook worden verschillende onderdelen, thema’s en voorbeelden gegeven voor het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).