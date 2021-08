Het lobbyen voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen

Een brede, lokale aanpak van de ongezonde leefomgeving. Hiervoor wil JOGG (Jongeren op gezond gewicht) graag aandacht in de lokale verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden. Met de verschijning van position papers, handreikingen en manifesten is de lobby voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gestart.

De gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2022 komen dichterbij. Verschillende organisaties komen daarom nu al naar buiten met hun standpunten en ideeën.

Inzetten op preventie

Zo ook de organisatie JOGG, die zich inzet voor een gezonde jeugd met een gezonde toekomst. De JOGG-aanpak helpt gemeenten om hun lokale preventiebeleid vorm te geven. In hun recente position paper neemt het belang van een lokale, domeinoverstijgende inzet op preventie een centrale plek in. ‘De gezondheid van onze kinderen moet de plek krijgen die het verdient, ook in lokale verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden.’

Een ongezonde leefstijl is volgens de organisatie een veelzijdig probleem en de oplossing hiervan vraagt om een lange adem. De organisatie pleit voor een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl in ál het gemeentelijk beleid. Zowel voor als na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, in verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden. ‘Alleen met een lokale domeinoverstijgende aanpak, zoals de JOGG-aanpak, kunnen onze kinderen en jongeren gezond opgroeien.‘

Gemeentelijke sleutel

Volgens de organisatie hebben juist gemeenten de sleutel in handen om de omgeving samen met inwoners gezonder te maken. ‘Een (on)gezonde leefstijl wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector. Denk aan voedingsaanbod, de publieke ruimte, huisvesting, de gezinssituatie, opleidingsniveau, de schoolomgeving of de media. Een gezonde omgeving en leefstijl moeten daarom op de agenda staan van ál het gemeentelijk beleid, van ruimtelijke ordening tot economische zaken.’

Maar alleen beleid maken is niet voldoende. ‘Het verbinden van alle organisaties binnen de sport, welzijn, zorg, ruimtelijke ordening, onderwijs en het bedrijfsleven is essentieel. Alleen door afstemming en samenwerking kunnen duurzame en efficiënte activiteiten worden ontwikkeld.’ Daarnaast moeten volgens de organisatie inwoners van de wijk, ouders of verzorgers en jongeren zelf een rol kunnen vervullen in een positieve verandering van hun omgeving. ‘Alleen als gemeente, professionals bedrijfsleven én burgers samenwerken kunnen er blijvende oplossingen worden gecreëerd.‘

Actiepunten voor aantrekkelijke openbare ruimte

JOGG is niet de enige organisatie die een standpunt naar buiten brengt. Recent formuleerde Stadswerk Nederland 32 actiepunten ‘voor een aantrekkelijke openbare ruimte’. De organisatie stuurde de Handreiking gemeenteraads­verkiezingen 2022 aan alle 352 gemeenteraden. De adviezen van Stadswerk Nederland zijn verdeeld over acht maatschappelijke thema’s, zoals circulariteit en het bevorderen van de volksgezondheid. ‘Deze punten kunnen rechtstreeks worden opgenomen in een verkiezingsprogramma of omgevingsvisie,’ benadrukken de makers.

Aandacht voor een groene leefomgeving

Verschillende natuur- en tuinorganisaties kwamen met het manifest ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’ naar buiten. Daarin wordt meer aandacht gevraagd voor een groene leefomgeving. Het document biedt ondersteuning om hier in partijprogramma’s handen en voeten aan te geven. Buurtgroen verdient volgens de organisaties meer aandacht. Het kan immers bijdragen aan klimaatadaptatie en het versterken van de biodiversiteit.

Gemeentelijk afvalbeleid

Branchevereniging NVRD heeft de Handreiking afvalbeleid gemeenten opgesteld met advies hoe gemeenten hun afvalbeleid kunnen inrichten. De handreiking gaat in op vragen als: hoe kun je afvalbeleid vormgeven? en welke concrete instrumenten bestaan er en wat is er te leren van andere gemeenten?

Seniorvriendelijke gemeente

In het manifest voor een seniorvriendelijke gemeente doet seniorenorganisatie KBO-PCOB aanbevelingen aan politieke partijen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt in beschreven aan welke voorwaarden gemeenten zouden moeten voldoen om senior-vriendelijk te zijn. Ook staan er praktijkvoorbeelden in van gemeenten die hier al werk van maken.