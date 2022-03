Kiezer stemt meer vrouwen de gemeenteraad in

Van de nieuw gekozen raadsleden is 37 procent vrouw. Dat is ruim 5 procentpunt meer dan in 2018. In de grotere steden ligt dit percentage nog iets hoger. Bij de verkiezingen onlangs blijken 459 vrouwen vanaf een ‘onverkiesbare plaats’ alsnog in de raad te zijn gekozen.

Dit schrijft Stem op een Vrouw, een organisatie die pleit voor ‘politieke gelijkheid’ voor vrouwen. De organisatie roept bij verkiezingen op te stemmen op een vrouw die laag op de lijst staat. ‘De landelijke oproep lijkt wederom een succes,’ zo luidt de conclusie. Het aantal gemeenten waar minstens de helft van de raadsleden vrouwelijk is, steeg van 7 naar 24. In nog eens 23 gemeenteraden bestaat de meerderheid uit slechts één man. De stichting spreekt van een historisch resultaat.

Groei het grootst in steden

Vooral in steden is een toename van vrouwelijke raadsleden te zien. In 2018 werden in de zeventig grootste gemeenten in totaal zeventig vrouwen alsnog met voorkeurstemmen verkozen, dit jaar gaat het om zo’n 180 vrouwen. Het gemiddelde aandeel van vrouwelijke raadsleden stijgt in de zeventig grootste gemeenten naar 41 procent, hoger dan ooit.

‘Steeds meer mensen stemmen bewust op vrouwen die iets lager op de lijst staan. Daar plukken vrouwelijke kandidaten en natuurlijk ook de kiezers nu de vruchten van,’ aldus Devika Partiman, voorzitter van Stem op een Vrouw.

Groningen aan kop

In totaal zijn er 459 vrouwelijke kandidaten die op een ‘onverkiesbare’ plek stonden alsnog verkozen via voorkeurstemmen. In negentig procent van de gevallen zijn zij verkozen in plaats van een man die hoger op de lijst stond. De sprong is het grootste in gemeente Groningen: hier zijn zeven extra vrouwen verkozen van zes verschillende politieke partijen. Het aandeel vrouwen in de Groningse raad nam hierdoor toe van 31 naar 53 procent.

Over hele politieke breedte

In het hele politieke spectrum stemden kiezers vaker op vrouwen. Zo kwamen er 14 extra vrouwen de raad in voor ChristenUnie, 53 voor CDA, 61 voor D66, 39 voor PvdA, 76 voor GroenLinks en 37 voor de VVD. De meeste kandidaten die zijn verkozen met voorkeurstemmen nemen die zetel ook in.

Voorzitter Partiman: ‘Het is een misverstand dat kandidaten die niet helemaal bovenaan de lijst staan, niet verkozen zouden willen worden. Velen van hen willen wel degelijk de raad in, maar de plekken aan de top zijn beperkt en gaan vaker naar oudere witte mannen. Onder meer vrouwen, jonge mensen en mensen van kleur trekken aan het kortste eind.’

‘Verandering in de lucht’

Van gelijkheid is volgens de stichting nog geen sprake. ‘We hebben het over enkele tientallen gemeenten waar vrouwen nu gelijk kunnen meepraten, versus ruim driehonderd gemeenten met een vaak ruime meerderheid van mannelijke raadsleden.’ Volgens de organisatie moet de komende jaren worden ingezet op het meer inclusief maken van de raad, om uitval van de verkozen vrouwen te voorkomen. ‘Maar met deze verkiezingsuitslag kunnen partijen hier hopelijk niet meer omheen: er hangt verandering in de lucht.’

Op deze kaart van LocalFocus kun je per gemeente zien hoeveel vrouwen in de raad zijn gekozen.