Woensdagmiddag: opkomst in veel steden tussen 20 en 30 procent

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen is woensdagmiddag in veel steden de grens van 20 procent gepasseerd. Koploper van de grote vier was Utrecht, waar bijna 30 procent van de kiesgerechtigden een stem had uitgebracht. Hekkensluiter Rotterdam moest het op dat moment nog doen met 20,6 procent.

Den Haag liep na twee dagen vroegstemmen dinsdag nog voorop met een opkomst van 8,5 procent. Woensdagmiddag rond 15 uur zat de hofstad op ruim 25 procent, ongeveer het gemiddelde voor de grote steden.

Provinciesteden

Even daarvoor, vlak na het middaguur, meldde ANP al opkomstcijfers van rond de 20 procent in meerdere provinciesteden. Bijvoorbeeld in Breda (21,3 procent), Dordrecht (19,7 procent), Tilburg (19,2 procent) en Veendam (21,4 procent).

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht leek nog niet helemaal tevreden met die tussenstand in zijn gemeente. ‘Dank aan alle stemmers, maar dat percentage moet omhoog!’ schreef hij op Twitter.

De opkomst in verschillende steden is online te volgen.

Weinig vroegstemmers

Het aantal vroegstemmers was afgelopen dagen in de grote steden aan de lage kant. Onderzoekers rekenden erop dat 6 tot 10 procent van het electoraat een stem zou uitbrengen op maandag of dinsdag. In de grote gemeenten bleef dat met gemiddeld 6,7 procent aan de onderkant van de verwachting. Maar meerdere gemeenten melden via sociale media ook hogere percentages, zoals Breda met 11,9 procent.

Dalende trend

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen ligt traditioneel lager dan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bovendien is hierbij een dalende trend zichtbaar. In 1994 nam nog 65 procent van de kiesgerechtigden de moeite om lokaal te stemmen. Bij de laatste drie raadsverkiezingen, sinds 2010, kwam het percentage niet boven de 55 procent.

Een andere trend is dat lokale partijen de laatste jaren als verkiezingswinnaar uit de bus komen: in 2018 werden ze het vaakst de grootste, met gezamenlijk bijna een derde van de stemmen.