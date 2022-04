Toch subsidie voor lokale politieke partijen

Het geld in de derde ronde van de nieuwbouwsubsidie ‘woningbouwimpuls’ is toegekend. In 33 gemeenten worden ruim 44.000 nieuwe woningen gebouwd, grotendeels voor starters en mensen met een middeninkomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken legt hiervoor 253 miljoen euro in. Gemeenten en provincies verdubbelen het bedrag. Dat maakte demissionair minister Ollongren vorige week bekend. In... lees verder