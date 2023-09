Burgemeesters mogen coffeeshop tijdelijke vergunning geven

Burgemeesters kunnen in het kader van de openbare orde en het woon- en leefklimaat een tijdelijke vergunning aan een coffeeshop geven, in plaats van de nu gangbare onbepaalde vergunning. Dat is de landelijke consequentie van een uitspraak van de Raad van State (RvS) in een zaak in Roermond.

Burgemeesters mogen een tijdslimiet van vijf jaar stellen aan een vergunning voor coffeeshops. Die uitspraak deed de RvS onlangs in een zaak die was aangespannen door twee coffeeshops in Roermond tegen de gemeente. Voormalig burgemeester Rianne Donders (CDA) van Roermond wilde de exploitant van Skunk en Sky slechts voor vijf jaar een vergunning geven. De exploitant wilde een vergunning voor onbepaalde tijd.

Tijdelijke vergunning

Maar de RvS stelt de burgemeester deels in het gelijk: vanwege de openbare orde en het woon- en leefklimaat mag de burgemeester een tijdelijke vergunning geven. Zodoende kan de burgemeester na een aantal jaren opnieuw bekijken of de vergunning verlengd kan worden, in het licht van diezelfde openbare orde en het leefklimaat.

Europese richtlijnen

Volgens de Europese richtlijnen mag een burgemeester de duur van exploitatievergunningen alleen beperken als er een ‘dwingende reden van algemeen belang is’ om dat te doen. Dat is hier het geval, oordeelt de RvS. Omwonenden ervaren namelijk veel overlast van de coffeeshops.

Schaarse vergunning

Burgemeester Donders wilde bovendien de vergunning aanbesteden, zodat ook andere gegadigden de shops konden overnemen. Volgens de regels van een horecavergunning kan een coffeeshop onbeperkt worden geëxploiteerd door steeds dezelfde eigenaar. Maar wanneer die voor een coffeeshop wordt beschouwd als een ‘schaarse’ vergunning, moet die wettelijk worden aanbesteed, aldus de gemeente Roermond. Maar de RvS zegt niets over een schaarse vergunning, benadrukt de woordvoerder. ‘Dit is iets waarover later eventueel nog een procedure kan volgen.’