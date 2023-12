Hoofddoek toegestaan voor boa’s in Arnhem en Tilburg

Foto ter illustratie, politie in Londen met hoofddoek

Boa’s in Arnhem en Tilburg mogen vanaf nu een hoofddoek, keppeltje of tulband dragen. De gemeenten gaan hiermee in tegen demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid, die deze zomer voor politieagenten alle uitingen van geloofs- en levensovertuigingen verbood. Ze vindt dat dat ook voor boa’s moet gelden, maar daarover gaan de gemeenten zelf als werkgever van de handhavers.

Verbod op religieuze uitingen

Afgelopen zomer maakte Yesilgöz definitief een einde aan de langlopende discussie ‘op of af’. Ze besloot om hoofddoeken, kruisjes, keppeltjes en andere uitingen van geloofs- en levensovertuigingen voor politieagenten in uniform te verbieden. Zij vindt dat religieuze symbolen afbreuk doen aan de neutraliteit van het politie-uniform. Met het aanpassen van de kledingvoorschriften gaf zij gehoor aan een motie van PVV-Kamerlid Lilian Helder die pleitte voor zo’n verbod op religieuze uitingen.

Arnhem wil ‘inclusieve organisatie’ zijn

De gemeente Arnhem is het oneens met Yesilgöz stelling over afbreuk aan neutraliteit en wil een ‘inclusieve organisatie’ zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een motie om religieuze uitingen bij boa’s toe te staan, haalde eerder een meerderheid in de raad en sinds 15 december mogen handhavers een hoofddoek, keppeltje of tulband dragen. De gemeente, die daarmee recht tegen Yesilgöz ingaat, trekt daarin samen op met Tilburg en hoopt dat ook andere gemeenten volgen. Amsterdam en Utrecht zijn al bezig met het ‘inclusieve uniform’ en de gemeenteraad van Almere verwierp in september een voorstel om religieuze hoofddeksels voor boa’s te verbieden.

Representatief en passend bij uniform

In Tilburg zei burgemeester Theo Weterings in 2021 al dat een hoofddoek wat hem betreft geen belemmering mocht zijn voor die iemand die handhaver wil worden. Ook deze gemeente vindt dat boa’s een afspiegeling moeten zijn van ‘de inclusieve stad’. Het college deed onderzoek naar de beste manier om religieuze uitingen toe te staan zónder dat deze afbreuk doen aan het uniform. Boa’s mogen nu een hoofddoek of andere uiting dragen tijdens werk, mits die qua kleur bij het uniform past en representatief is voor de uitstraling.

Heftige reacties

Het besluit van Arnhem en Tilburg leidt in binnen- én buitenland tot heftige reacties. Zo zouden de gemeenten het landelijke beleid ondermijnen en ontstaat de markante situatie dat een politieagent géén hoofddoekje mag dragen, maar een gemeentelijke handhaver wél. Volgens het Europees recht bepalen werkgevers echter kledingvoorschriften voor hun personeel. En in het geval van boa’s, zijn dat de gemeenten. In Londen kijkt dan ook niemand nog vreemd op van een handhaver met hoofddoek of keppeltje.