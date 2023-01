Gemeenten begroten 12,2 miljard uit heffingen

Gemeenten verwachten dit jaar 12,2 miljard euro te ontvangen uit lokale heffingen. Dat is ruim 6 procent meer dan voor 2022. De stijging is daarmee de grootste in jaren, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting (ozb), gerelateerd aan de huizenprijzen, stijgen fors.

Het CBS baseert zich op de gemeentelijke begrotingen voor 2023. De vier heffingen die het meeste opbrengen zijn de ozb, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de parkeergelden. Samen zijn deze in 2023 goed voor 86 procent van de begrote heffingsopbrengsten.

Van de andere gemeentelijke heffingen, de toeristenbelasting, de hondenbelasting, bouwleges en secretarieleges (leges voor bijvoorbeeld rijbewijzen, reisdocumenten en huwelijken) stijgt alleen de eerste flink. Bij de andere twee heffingen is er juist sprake van een daling.

Ozb ruim 7 procent hoger

Gemeenten hebben 5,1 miljard euro aan ozb-opbrengsten in hun begrotingen. Dit is 7,4 procent meer dan een jaar eerder. Het CBS houdt daarmee ongeveer het midden tussen eerder genoemde gemiddelde ozb-stijgingen van 4,1 procent en 9,1 procent. Die eerdere cijfers zijn anders dan het CBS-percentage niet berekend op basis van álle Nederlandse gemeenten. De begrote opbrengsten voor de ozb worden gewoonlijk zonder grote afwijking gerealiseerd.

De ozb wordt berekend op basis van het prijspeil van woningen, de zogenoemde Woz-waarde. De gemiddelde Woz-waarde van een woning lag in Nederland in peiljaar 2022 ruim 9 procent hoger dan een jaar eerder. Specifiek voor grote gemeenten bleek deze stijging onlangs ruim dubbel zo hoog.

Stijging ozb grote steden

De stijging van de ozb-opbrengsten in de vier grote steden is opvallend hoog vergeleken met de rest van Nederland. Van de vier grote steden is Amsterdam de grootste ozb-stijger (25 procent), Rotterdam houdt zich relatief in (10 procent). Van alle gemeenten is de procentuele toename van de ozb-opbrengsten het grootst in Medemblik. Hier zijn de begrote opbrengsten meer dan anderhalf keer zo hoog als het jaar daarvoor.

Parkeerheffingen

Voor 2023 begroten de gemeenten 1,2 miljard euro aan opbrengsten uit parkeerheffingen. Dit is 7,2 procent meer dan het jaar ervoor. De gemeente Rotterdam is goed voor bijna een derde van deze stijging. De Maasstad is van plan om in 2023 betaald parkeren tot 23 uur ’s avonds in te voeren binnen de ring. Daarnaast verhoogt de gemeente de tarieven voor kort parkeren in het centrum.

Afval en riool

De begrote opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn 5,3 procent hoger dan een jaar eerder, en de opbrengsten uit de rioolheffing 4,5 procent. De stijging hangt samen met de opgelopen kosten van het onderhoud en beheer van de riolering en de afvalverwerking. Daarnaast spelen de toename van het aantal gebouwen en mogelijk het klimaatbestendig maken van de riolering mee, aldus het CBS.

Toeristenbelasting

Gemeenten verwachten 429 miljoen euro toeristenbelasting te heffen. Dit is 14 procent meer dan een jaar eerder. Meer dan de helft van deze stijging is toe te schrijven aan de hoofdstad. Amsterdam heeft voor 2023 ruim 22 procent meer begroot. Ook de begrote toeristenopbrengsten van Rotterdam nemen toe, met 27 procent.

Opbrengsten per inwoner

Per inwoner staat voor 2023 een ‘opbrengst’ van 687 euro aan lokale heffingen in de boeken. Dit is 4,7 procent meer dan voor 2022. ‘Door de uitzonderlijk grote bevolkingsgroei in het afgelopen jaar is de relatieve toename van de opbrengsten per inwoner een stuk kleiner dan die van de totale heffingsopbrengsten,’ zo schrijft het CBS.