Woningbelasting ozb stijgt met 9,1 procent gemiddeld

Meerpersoonshuishoudens betalen volgend jaar gemiddeld 30 euro meer dan nu aan gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit is een stijging van 3,6 procent. In een kwart van de gemeenten gaan de woonlasten in 2023 met 50 euro of meer omhoog. Vooral in Den Haag stijgen alle woonlasten flink. De... lees verder