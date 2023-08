Goed voorbeeld: Positief Ouder worden-bus in Lelystad

Wat kun je doen om ouderen te bereiken met bewustwording over hoe je vitaal ouder wordt? De gemeente Lelystad gebruikt de Positief Ouder worden-bus om hen rechtstreeks te bereiken en op een laagdrempelige manier contact te maken. ‘De bus is een mooie aandachtstrekker én thuisbasis om activiteiten en gesprekken te organiseren.’

Mensen wonen steeds langer thuis, dus ook gezond en fit ouder worden voor senioren staat steeds vaker op de agenda. Maar hoe bereik je deze doelgroep en zorg je dat je met hen in gesprek raakt? In de gemeente Lelystad gebruiken ze hiervoor een oude, omgebouwde vaccinatiebus die rondtoert en verschillende locaties op een dag in de gemeente aandoet. Senioren die voorbij komen worden uitgenodigd voor een bezoekje in de bus.

Vitaal ouder worden

Zeker in een provincie met een vergrijzende bevolking, is het slim om deze groep inwoners op te zoeken. Zo licht Marlies Stokman, regisseur Maatschappelijke Agenda van de gemeente Lelystad toe. ‘Met de vergrijzing wordt het vitaal ouder worden een steeds belangrijker thema in de toekomst.’ Gemeente en GGD Flevoland werken samen en betrekken inwoners van Lelystad.

‘Hierdoor kunnen we het gezondheidsbeleid en laagdrempelige gezondheidsbevorderende activiteiten beter laten aansluiten op behoefte en ervaringen van inwoners. Hierdoor wordt het draagvlak groter, ervaren ze dat hun mening en ideeën er toe doen en stimuleren we hen om ook zelf in actie te komen. Dit sluit aan bij de ambities die de gemeente heeft neergelegd in de Maatschappelijke Agenda – Thuis in Lelystad. Met deze (terugkerende) busactie willen wij kennis delen en ophalen bij inwoners om het positief (gezond) ouder worden te bevorderen.’

Credits: Fotostudio Wierd. Wethouder Rinze Broekema in gesprek met een inwoner.

Informatie delen en ophalen

De gemeente werkt hiervoor samen met de GGD. Stokman: ’We wilden op een leuke manier invulling geven aan de mogelijkheid om inwoners te bezoeken met de GGD-GHOR bus. Omdat we ook al geruime tijd bezig waren om het contact met inwoners te intensiveren vanuit het actieprogramma Thuis in Lelystad waren we het er al snel over eens: ‘we gaan dit gewoon doen!’ Al snel sloten ook andere lokale partners zich aan, zoals het Sportbedrijf Lelystad, Welzijn Lelystad en Brandweer Flevoland.

‘Samen hebben we een toegankelijk programma voorbereid waarin ruimte was voor het delen en ophalen van informatie en voor kleine activiteiten, zoals oefeningen voor stabiliteit, testjes over positieve gezondheid en de mogelijkheid om op een stadsplattegrond aanwezige of gewenste voorzieningen aan te geven. Ook deelden we, met dank aan verschillende partners, goodiebags uit met daarin praktische informatie waarmee mensen zelf thuis aan de slag kunnen.’

Aandachtstrekker en thuisbasis

De bus blijkt in de praktijk een succes. Maar wat maakt het nou een goed middel voor het doel? ’De bus is een mooie aandachtstrekker en thuisbasis om de activiteiten en gesprekken rondom te organiseren. De flexibiliteit van de bus (en chauffeur) maakte het mogelijk om op een dag meerdere locaties te bezoeken, waardoor we nog meer inwoners konden ontmoeten. En omdat we de bus redelijk neutraal hebben ingericht, kan deze nu ook met andere partners en in de hele provincie worden ingezet. Gemeente Noordoostpolder en gemeente Dronten zijn de eerste enthousiaste volgers. En ook in Lelystad smaakte de eerste tour naar meer. In samenwerking met onder andere de ouderenbonden is de bus in de zomerperiode nog twee middagen actief en in september wacht ook een nieuwe ronde in Lelystad.’

Winst van de dag

Voorlopig rijdt de bus dus nog niet voor het laatst. Ondertussen maakt de gemeente de balans op. ‘De grootste winst van de dag, naast de positieve reacties van de inwoners, is de positieve ervaring van alle samenwerkende partners en zelfs directe fans om een volgende keer aan te sluiten. De kracht van het in gesprek gaan met inwoners en de mogelijkheid van het gebruiken van elkaars expertise is iedereen zeer goed bevallen. Je kunt door deze samenwerking de inwoners met vragen echt een stap verder helpen. Voor Lelystad was het een mooie aanvulling op ons beleidsprogramma. Het was voor ons ook fijn om te horen dat behoeften van inwoners goed aansluiten bij de ingezette koers en de onderwerpen van de gesprekken onze doelstellingen uit de Maatschappelijke Agenda bevestigden.’