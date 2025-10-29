Voorstanders spreidingswet winnen terrein in laatste peiling

Als de laatste peilingen een goede voorbode zijn van de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen van 29 oktober, is er een grote kans dat de spreidingswet niet wordt afgeschaft begin 2026. Voorstanders van de wet die vluchtelingen evenredig over het land moet huisvesten, zijn dan straks in de meerderheid.

De spreidingswet verplicht gemeenten een evenredig aantal vluchtelingen op te nemen. Niet alle gemeenten werken daar vooralsnog aan mee, mede met het oog op de plannen van het demissionaire kabinet-Schoof de wet per 1 februari 2026 weer af te schaffen. Gemeenten die de spreidingswet wel willen uitvoeren krijgen daar in toenemende mate kritiek op van boze inwoners en landelijke actieclubs die zich met het lokale asielbeleid bemoeien.

Kans groter voor behoud spreidingswet

Snelle duidelijkheid is geboden om de gemeentelijke asielopvang zo goed mogelijk te organiseren. Dat zal aan het volgende kabinet zijn. Als we afgaan op de laatste gezamenlijke peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 29 oktober hebben de partijen die de spreidingswet willen behouden, intussen samen een meerderheid. In de huidige Tweede Kamer zijn de tegenstanders nog in de meerderheid.

De PVV is fervent tegenstander van de wet die bedoeld is om asielzoekers te verspreiden over het land en staat nog net bovenaan in de laatste peilingen. Vrijwel alle partijen sluiten een samenwerking met de PVV inmiddels uit, dus de kans dat de PVV na de verkiezingen in een coalitie stapt is klein. Daarna volgen drie partijen die de spreidingswet willen behouden, namelijk GroenLinks-PvdA met volgens de allerlaatste peiling door Peilingwijzer van 28 oktober, 22-26 zetels. Vlak daarachter D66 met 21 -25 zetels en het CDA (met 18-22 zetels). Samen met een aantal kleine partijen die de wet in stand willen houden, kan er zo een meerderheid ontstaan. In de Peilingwijzer wordt een gemiddelde getrokken van meerdere peilingen. Natuurlijk blijven het peilingen en kunnen er nog veranderingen optreden in het werkelijk aantal zetels.

Ambitie om wet snel in te trekken mislukt

De voormalige coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB (met bij aanvang een ruime meerderheid van 88 zetels), komen nu volgens de peiling van 28 oktober bij elkaar opgeteld tot 42-53 zetels. Deze partijen hadden de ambitie om de spreidingswet ‘zo mogelijk nog in 2024’ in te trekken, aldus toenmalig asielminister Marjolein Faber (PVV). Zij kwam daar later op terug, tot onvrede van haar partijleider Wilders. In plaats van de wet direct in te trekken, stelde ze voor dat pas begin 2026 te doen. Dat zou gemeenten en provincies meer ruimte geven om zich te houden aan de al gemaakte afspraken.

Noodopvang Biddinghuizen

Mede omdat de uitvoering van de spreidingswet hapert, vindt er onvoldoende doorstroming plaats naar opvangcentra in het land. Hierdoor zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vrijwel elke dag vol met het maximum aantal van 2000 vluchtelingen, dat door gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is afgedwongen bij de rechter.

Deze week kon het COA een klein lichtpuntje melden. Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is dit weekend gedaald naar 1721. Een paar dagen eerder verbleven er nog bijna 2100 mensen. De cijfers van afgelopen weekend zijn de laagste sinds begin januari 2025. De daling is te danken aan de opening van een tijdelijke opvang in Biddinghuizen met 1250 opvangplekken. Daar kwamen de eerste bewoners afgelopen vrijdag aan, aldus Omroep Flevoland, waarvan de meesten afkomstig waren uit Ter Apel.

Even adempauze

Naast een betere doorstroming vanuit het aanmeldcentrum zorgt deze tijdelijke verlichting er ook voor dat de dwangsom die het COA moet betalen aan Westerwolde, even niet verder oploopt. Het COA moet voor elke nacht dat het maximumaantal asielzoekers wordt overschreden, een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente. In 2024 kwam dat uit op totaal 1,5 miljoen euro, dit jaar zijn de boetes ook al tot boven het miljoen opgelopen.

Festivalseizoen

De opvang in Biddinghuizen is beschikbaar tot eind maart. Zodra het festivalseizoen weer begint wordt de accommodatie weer afgebroken. Festivals als Lowlands en Defqon.1 zijn dan weer aan de beurt. De vluchtelingen worden opgevangen op een deel van het terrein bij pretpark Walibi in zogenoemde portacabins. Het is de vierde keer dat het evenemententerrein in Biddinghuizen ruimte biedt voor een noodopvang. Afgelopen weekend arriveerden honderd mensen per dag. Vanaf maandag 27 oktober zijn dat 200 mensen per dag, meldt Omroep Flevoland.