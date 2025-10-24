Gemeente.nu

Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven: budget per gemeente vastgesteld

Schuldhulp Vroegsignalering budgetten

De Tweede Kamer heeft het amendement van Kamerlid Van Kent aangenomen. Hierdoor is in 2025 een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar om medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven te compenseren voor de negatieve effecten van fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2025.

Gemeenten wordt gevraagd hun sociaal ontwikkelbedrijf in staat te stellen deze compensatie dit jaar uit te keren.

Eenvoudige uitvoering

Bij de uitvoering van het amendement staat eenvoud centraal. Alle medewerkers in dienst van een sociaal ontwikkelbedrijf die vallen onder de cao Sociale Werkvoorziening of de cao Aan de Slag ontvangen een gelijke compensatie. De hoogte hiervan hangt dus niet af van salaris, arbeidsduur of indiensttredingsdatum.

Voor 2025 is de compensatie vastgesteld op 504 euro bruto per medewerker, wat neerkomt op 42 euro per maand. De sociaal ontwikkelbedrijven keren dit bedrag rechtstreeks uit aan hun personeel.

Verdelen van het budget

De totale 40 miljoen euro wordt via de decembercirculaire 2025 beschikbaar gesteld aan gemeenten. Om te voorkomen dat elke gemeente afzonderlijke afspraken moet maken met haar sociaal ontwikkelbedrijf, gaat het budget naar de grootste gemeente rond elk sociaal ontwikkelbedrijf. Voor de verdeling is een inventarisatie uitgevoerd bij zowel sociaal ontwikkelbedrijven als gemeenten, gebaseerd op het aantal medewerkers dat per 1 september 2025 in dienst was.

Een overzicht van het budget dat iedere gemeente ontvangt is te vinden in het officiële document van de Rijksoverheid: Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven – budget per gemeente.

