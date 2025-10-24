Aantal meldingen huiselijk geweld stijgt

In het eerste halfjaar van 2025 ontvingen de Veilig Thuis-organisaties 66.000 meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld, en gaven zij 85.000 adviezen aan slachtoffers, omstanders en professionals.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van Veilig Thuis en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn respectievelijk 10 procent meer meldingen en 28 procent meer adviezen dan in dezelfde periode van 2022. De cijfers, afkomstig van Veilig Thuis en het CBS, laten een structurele stijging zien in zowel meldingen als adviesaanvragen.

Veilig Thuis fungeert als landelijk meld- en adviespunt voor vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties of burgers kunnen bellen voor advies of melding; bij ernstige situaties neemt Veilig Thuis maatregelen om de veiligheid van betrokkenen te waarborgen en schakelt zo nodig hulpverlening in. Veilig Thuis is blij met de stijging. “Mensen weten ons veel beter te vinden en weten vaker dat ze anoniem kunnen bellen. Het komt uit de taboesfeer. Dat zien we terug in de cijfers”, zegt woordvoerder Maaike Krielaart tegen NU.nl.

Kindermishandeling

Bij ongeveer de helft van alle meldingen in 2025 ging het om (vermoedens van) kindermishandeling. In 38 procent betrof het (ex-)partnergeweld, 6 procent geweld tegen ouders en 2 procent ouderenmishandeling. In sommige gevallen betrof de melding andere problematiek of was de aard van het geweld onbekend. Tijdens één melding kunnen meerdere vormen van geweld voorkomen, waardoor de percentages niet optellen tot 100.

Verreweg de meeste meldingen komen van politie en justitie: zij zijn verantwoordelijk voor 68 procent van alle meldingen. Bij (ex-)partnergeweld en geweld tegen ouders ligt dit zelfs rond de 78 à 79 procent. Meldingen van kindermishandeling komen in 59 procent van de gevallen van politie of justitie, terwijl 12 procent afkomstig is van niet-professionele melders zoals familieleden of buren. Ouderenmishandeling wordt relatief vaker gemeld door instanties uit de geestelijke gezondheidszorg (ongeveer 20 procent), terwijl minder dan de helft van deze meldingen via politie en justitie binnenkomt.