Besluit veilige jaarwisseling in voorbereiding

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Vuurwerkbesluit. De Wet veilige jaarwisseling is op 1 juli 2025 aangenomen in de Eerste Kamer.

Deze initiatiefwet regelt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen burgemeesters kunnen op basis van deze wet een ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van aangewezen vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Het Besluit veilige jaarwisseling werkt de nieuwe landelijke regels uit voor het afsteken van vuurwerk rond oud en nieuw door consumenten. De kern is dat het afsteken van consumentenvuurwerk uit categorie F2 (zoals cakeboxen en sierpotten) niet langer zonder meer toegestaan is, behalve op basis van een door de burgemeester verleende ontheffing. F1-vuurwerk (fop- en schertsvuurwerk) mag wel het gehele jaar door worden gebruikt. Verenigingen en stichtingen kunnen bij hun gemeente een ontheffing aanvragen om op een geschikte plek maximaal 200 kg aangewezen F2-vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Dit besluit regelt de voorwaarden voor het verkrijgen van zo’n ontheffing, de voorschriften waaraan de afsteeklocatie moet voldoen, en het proces van aanvraag tot toezicht en handhaving.​

Voorwaarden voor ontheffingen

Ontheffingen kunnen alleen worden afgegeven aan verenigingen en stichtingen die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel en op een adres in de betreffende gemeente staan geregistreerd. De aanvrager moet een gedetailleerd veiligheidsplan meesturen, met onder meer een situatietekening van het afsteekterrein en de veiligheidszone. Tijdens het afsteken gelden strikte eisen: zo mogen alleen aangewezen supervisors en ontbranders (maximaal acht personen van minimaal 16 jaar) het vuurwerk afsteken, onder toezicht van één of twee supervisors die ten minste 18 jaar zijn. De supervisor is verantwoordelijk voor contact met hulpdiensten en ziet toe op naleving van de voorschriften, waaronder het dragen van beschermingsmiddelen en het verbod op middelengebruik.​

Veiligheid en locatie

Het afsteken van vuurwerk mag alleen plaatsvinden op terreinen die veilig bevonden zijn, met voldoende afstand tot publiek en geen aanwezigheid van brandbare objecten, kwetsbare gebouwen of bedrijfsmatig gehouden dieren. De veiligheidszone en de minimumafstand zijn zodanig gekozen dat risico’s voor omstanders en omgeving worden geminimaliseerd. Het afsteken mag uitsluitend op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur plaatsvinden. Gebieden worden direct na afloop schoongemaakt. Bij risicovolle weersomstandigheden (droogte, harde wind, mist) moet het afsteken worden gestaakt en kan de burgemeester de ontheffing intrekken.​

Verkoop, vervoer en opslag

Verkopers mogen F2-vuurwerk alleen leveren aan ontheffinghouders op 31 december tussen 12.00 en 18.00 uur en zijn verplicht te controleren op een geldige ontheffing, die ook gearchiveerd moet worden. Bij levering moeten veiligheidsbrillen en aansteeklonten worden verstrekt. Vervoer van maximaal 200 kg F2-vuurwerk valt onder vrijstelling van enkele ADR-regels, maar er gelden nog wel eisen aan etikettering, brandblusmiddelen en documentatie. Vuurwerk dient tijdelijk, veilig en buiten het publiek opgeslagen te worden, met permanent toezicht, tot het mag worden afgestoken. Niet afgestoken vuurwerk moet uiterlijk op 1 januari terug naar de verkoper; die is verplicht dit kosteloos in te nemen.​

Bevoegdheden, handhaving en verantwoordelijkheid

Burgemeesters zijn belast met het verlenen, intrekken en handhaven van ontheffingen, in overleg met lokale partners zoals politie en brandweer.

Reageren is mogelijk tot en met 5 december 2025.