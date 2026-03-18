Handhavingsplan veilige jaarwisseling geactualiseerd

Het handhavingsplan voor de invoering van de Wet veilige jaarwisseling is geactualiseerd.

Dit plan vormt een belangrijke voorwaarde voor het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten, met uitzondering van F1-vuurwerk en professionele shows. De actualisatie is gebaseerd op recente ervaringen tijdens de jaarwisseling en op het Ontwerpbesluit over de ontheffingsmogelijkheid. Daarnaast zijn voorstellen van politievakbonden en diverse aangenomen moties verwerkt. De komende jaren staan nadrukkelijk in het teken van leren, evalueren en waar nodig bijsturen. Dit schrijft minister Van Weel in een Kamerbrief.

Lessen voor gemeenten: inzet op preventie werkt

Uit de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling blijkt dat vroegtijdige voorbereiding en intensieve samenwerking tussen gemeenten, politie en andere partners cruciaal zijn voor een rustig verloop. Gemeenten die hebben geïnvesteerd in preventie en jeugdwerk, zagen minder overlast. Een concreet voorbeeld is Staphorst, waar stewards vooraf met jongeren in gesprek gingen. Deze aanpak haalde jongeren uit de anonimiteit en droeg bij aan minder verstoringen van de openbare orde.

Om kennisdeling tussen gemeenten te versterken, faciliteert de VNG een webinar en wordt een landelijk kennisplatform ingericht. Hier worden best practices, ervaringen en lessen verzameld, zodat gemeenten zich beter kunnen voorbereiden op toekomstige jaarwisselingen.

Extra aandacht voor grensregio’s en Europese samenwerking

Gemeenten in grensregio’s krijgen te maken met aanvullende maatregelen. Buurlanden worden tijdig geïnformeerd over het vuurwerkverbod om grensoverschrijdende problemen, zoals de invoer van illegaal vuurwerk, te beperken. Daarnaast worden controles in grensgebieden geïntensiveerd en worden bestuurlijke overleggen georganiseerd tussen grensgemeenten.

Op Europees niveau wordt de samenwerking versterkt, onder andere via Europol en gezamenlijke opsporingsonderzoeken. Nederland zet zich samen met andere landen in voor een gecoördineerde aanpak van illegale handel en misbruik van professioneel vuurwerk.

Nieuwe instrumenten voor handhaving

Voor gemeenten is vooral relevant dat bestaande instrumenten uit de Wet maatregelen bestrijding voetbaloverlast en ernstige overlast (MBVEO) nadrukkelijker worden ingezet. Burgemeesters kunnen hiermee gebiedsverboden, meldplichten en contactverboden opleggen aan notoire overlastgevers, ook rond de jaarwisseling. Deze maatregelen kunnen zowel preventief als tijdens de jaarwisseling worden toegepast.

De digitale meldplicht wordt momenteel getest in een pilot in meerdere gemeenten en kan in de toekomst breder worden ingezet. De resultaten van deze pilot worden in 2026 verwacht, waarna besluitvorming volgt over landelijke toepassing.

Inwerkingtreding en voorbereiding

De minister streeft ernaar de Wet veilige jaarwisseling per 1 augustus 2026 in werking te laten treden, zodat het vuurwerkverbod geldt voor de jaarwisseling 2026/2027. Dit geeft gemeenten, handhavingsinstanties en lokale organisaties tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie en gebruik te maken van de ontheffingsmogelijkheden.

Daarnaast wordt onderzocht hoe gedragswetenschappelijke inzichten kunnen bijdragen aan het laten landen van de nieuwe norm: een jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk.