Handhavingsplan jaarwisseling naar Tweede Kamer

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft het handhavingsplan jaarrwisseling naar de Tweede Kamer gestuurd.

Afgelopen jaar is de Wet veilige jaarwisseling aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Deze initiatiefwet regelt een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten. Voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) zoals sterretjes, fonteintjes en knalerwten geldt dat deze net als nu het hele jaar zijn toegestaan. De Tweede Kamer heeft, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, een aantal voorwaarden gesteld. Een van die voorwaarden is het opstellen van een effectief handhavingsplan.

Het doel van dit plan is het behouden van een veilige jaarwisseling door het voorkomen van incidenten, het minimaliseren van vuurwerk gerelateerde overlast en het effectief en proportioneel handhaven van de nieuwe wet. Het ministerie heeft hierin samengewerkt met partners als Infrastructuur en Waterstaat, politie, OM, gemeenten, VNG, en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het handhavingsplan behandelt diverse thema’s:

Preventie: Initiatieven gericht op het stimuleren van gewenst gedrag en het ontmoedigen van overtredingen. Actieve communicatie en bewustwordingscampagnes zijn een belangrijk onderdeel.

Handhaving: Controlerende maatregelen omvatten het toezien op de naleving van het landelijk vuurwerkverbod, het aanpakken van de illegale handel, uitvoer en opslag van vuurwerk, en het tegengaan van openbare ordeverstoringen – zowel fysiek als online.

Opsporing: Een samenhangend pakket van samenwerkingen en acties om misbruik tegen te gaan, inclusief effectievere opsporing en strafrechtelijke vervolging van overtreders.

Grensregio's: Speciale aandacht is er voor de samenwerking met buurgemeenten en buitenlandse partners, om de problematiek van grensoverschrijdende vuurwerkhandel en -gebruik aan te pakken.

Internationaal: Nederland zet zich in op Europees niveau voor het tegengaan van illegale vuurwerkstromen en het harmoniseren van de preventieve en repressieve aanpak.

Communicatie: Duidelijke voorlichting richting burgers en betrokkenen staat centraal, met een overzicht van prioritaire acties die direct voor aankomende jaarwisseling worden uitgevoerd.

Het plan erkent dat de implementatie van het landelijke vuurwerkverbod vraagt om een stapsgewijze gedragsverandering en doet een oproep aan de samenleving om hier gezamenlijk in op te trekken.

Het Besluit veilige jaarwisseling dat de nieuwe landelijke regels uit voor het afsteken van vuurwerk rond oud en nieuw door consumenten uitwerkt ligt nu ter consultatie.