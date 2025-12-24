Gemeente.nu

Inspectie keurt kwart van getest F2-vuurwerk af

In het jaarlijkse productveiligheidsonderzoek naar F2-consumentenvuurwerk heeft de ILT dit jaar 25,8% van de geteste artikelen afgekeurd.

De betreffende importeurs moeten deze vuurwerkproducten van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen. Daarnaast vertoont 19,3% van het geteste vuurwerk wel afwijkingen, maar die zijn niet ernstig genoeg om tot afkeur te leiden. De ILT richt de controles bewust op de meest risicovolle producten, zoals batterijen, enkelschotsbuizen, combinaties en compounds. In totaal zijn 186 verschillende vuurwerkproducten onderzocht, waarbij van elk artikel tien exemplaren zijn getest.

Vakgroepvoorzitter vuurwerk Reinder Auwema benadrukt dat consumenten moeten kunnen vertrouwen op veilig vuurwerk uit de winkel en dat het liefst helemaal geen afkeur zou voorkomen. Hoewel het afkeurpercentage duidelijk lager ligt dan in 2024, vindt hij een kwart nog steeds te hoog. Importeurs moeten volgens hem hun verantwoordelijkheid nemen en investeren in kwaliteit, onder meer door zelf te controleren of hun vuurwerk aan alle veiligheidseisen voldoet.

Opvallend is dat bij een deel van het vuurwerk de lontvertraging te kort (korter dan drie seconden) of juist te lang (langer dan acht seconden) was. Beide situaties leveren gevaar op, omdat mensen dan of geen tijd hebben om afstand te nemen, of juist gaan kijken waarom het vuurwerk nog niet afgaat. Dit vuurwerk is daarom afgekeurd. Andere afkeurreden zijn onder meer ongewenste ontploffingen, langer dan twee minuten nabranden, blindgangers en brandende delen buiten de veiligheidscirkel van acht meter en onder drie meter hoogte.

Bij de 19,3% vuurwerk met slechts kwaliteitsafwijkingen gaat het bijvoorbeeld om een enkele blindganger in een product met meer dan vijftig schoten of om gloeiende papieren snippers buiten de veiligheidsafstand, maar met een gering risico. In deze gevallen acht de ILT het gevaar zo beperkt dat afkeur niet nodig is.

