‘Stevige aanpak van criminaliteit nodig maar niet ten koste van grondrechten’

De aanpak van fraude en criminaliteit moet stevig zijn, maar grondrechten van inwoners mogen nooit in het geding komen.​

Dit schrijft minister Van Weel in antwoord op Kamervragen over het artikel van Follow the Money hoe de jacht op ‘verdachte’ inwoners in de armste wijken ontspoort. Volgens de minister laat de gemeente Zaanstad de ondermijningsaanpak in Zaandam Oost evalueren.

De inzet op de aanpak van ondermijning vanuit het lokale bestuur is van groot belang schrijft de minister. Hierbij geeft het lokale bestuur haar eigen aanpak vorm binnen de lokale context en beziet wat lokaal nodig is. Het is belangrijk dat iedere ambtenaar ruimte heeft om tegenspraak te bieden. In die gevallen dat er ongemak ontstaat over de inzet van organisatie of persoon en ambtenaren zich onvoldoende gehoord voelen, kunnen ambtenaren terecht bij de vertrouwenspersoon of integriteitscoördinator, dit is ook mogelijk in de gemeente Zaanstad.

De minister schetst dat vergelijkbare integrale interventieteams in meerdere gemeenten en regio’s actief zijn. Intensieve inzet in bepaalde wijken acht de minister toelaatbaar en soms noodzakelijk, omdat daar problematiek rond armoede, criminaliteit en ondermijning geconcentreerd is; dat rechtvaardigt een ongelijksoortige aanpak per wijk. Wel moet men bij monitoring en data-analyse steeds rekening houden met de context om foutieve conclusies en bias te voorkomen.​

Wettelijke kaders

De aanpak van ondermijning moet in alle gevallen en ongeacht in welke wijk(en) binnen de wettelijke kaders worden uitgevoerd. Op het moment dat het vermoeden bestaat dat dit niet het geval is, is het van belang dat door de gemeente (juridisch) getoetst wordt of (grond)rechten voldoende gewaarborgd zijn. Daarnaast is het van belang dat de toegang tot het recht voor een ieder laagdrempelig en dichtbij wordt ingericht, ook in de kwetsbare wijken. Juist om deze reden is het kabinet met het Nationaal Programma Leefbaarheid enVeiligheid (NPLV) in contact met de 20 focusgebieden, waaronder Zaandam-Oost, om de toegang tot eerstelijns rechtshulp verder te verbeteren, zodat het bereik onder inwoners zo groot mogelijk is. Een rijksbreed onderzoek naar alle vergelijkbare teams acht de minister niet aan de orde.



