Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

‘Stevige aanpak van criminaliteit nodig maar niet ten koste van grondrechten’

door

De aanpak van fraude en criminaliteit moet stevig zijn, maar grondrechten van inwoners mogen nooit in het geding komen.​

Dit schrijft minister Van Weel in antwoord op Kamervragen over het artikel van Follow the Money hoe de jacht op ‘verdachte’ inwoners in de armste wijken ontspoort. Volgens de minister laat de gemeente Zaanstad de ondermijningsaanpak in Zaandam Oost evalueren.

De inzet op de aanpak van ondermijning vanuit het lokale bestuur is van groot belang schrijft de minister. Hierbij geeft het lokale bestuur haar eigen aanpak vorm binnen de lokale context en beziet wat lokaal nodig is. Het is belangrijk dat iedere ambtenaar ruimte heeft om tegenspraak te bieden. In die gevallen dat er ongemak ontstaat over de inzet van organisatie of persoon en ambtenaren zich onvoldoende gehoord voelen, kunnen ambtenaren terecht bij de vertrouwenspersoon of integriteitscoördinator, dit is ook mogelijk in de gemeente Zaanstad.

De minister schetst dat vergelijkbare integrale interventieteams in meerdere gemeenten en regio’s actief zijn. Intensieve inzet in bepaalde wijken acht de minister toelaatbaar en soms noodzakelijk, omdat daar problematiek rond armoede, criminaliteit en ondermijning geconcentreerd is; dat rechtvaardigt een ongelijksoortige aanpak per wijk. Wel moet men bij monitoring en data-analyse steeds rekening houden met de context om foutieve conclusies en bias te voorkomen.​

Wettelijke kaders

De aanpak van ondermijning moet in alle gevallen en ongeacht in welke wijk(en) binnen de wettelijke kaders worden uitgevoerd. Op het moment dat het vermoeden bestaat dat dit niet het geval is, is het van belang dat door de gemeente (juridisch) getoetst wordt of (grond)rechten voldoende gewaarborgd zijn. Daarnaast is het van belang dat de toegang tot het recht voor een ieder laagdrempelig en dichtbij wordt ingericht, ook in de kwetsbare wijken. Juist om deze reden is het kabinet met het Nationaal Programma Leefbaarheid enVeiligheid (NPLV) in contact met de 20 focusgebieden, waaronder Zaandam-Oost, om de toegang tot eerstelijns rechtshulp verder te verbeteren, zodat het bereik onder inwoners zo groot mogelijk is. Een rijksbreed onderzoek naar alle vergelijkbare teams acht de minister niet aan de orde.

Tagged With: , Filed Under: Ondermijning, Veiligheid

Reader Interactions

GERELATEERD

souvenirshop

Samenwerking cruciaal bij aanpak malafide winkels 

Tijdens corona viel op dat sommige souvenirwinkels in Amsterdam zonder klanten toch doorgingen, ondanks hoge huren en een lege binnenstad. Dit wekte sterk de indruk dat er sprake was van illegale activiteiten en zwart geld.

Criminaliteit drijft prijzen op, geen lagere WOZ-waarde

Hof Amsterdam oordeelt dat mogelijke prijsopdrijving van vastgoed door criminele activiteiten geen reden is om de WOZ-waarde van een winkelpand lager vast te stellen. De inspecteur heeft de WOZ-waarde voldoende onderbouwd.

OM: veiligheid persoonsgegevens bij gemeente punt van zorg

Hoe veilig zijn persoonsgegevens bij gemeenten? Een 46-jarige ambtenaar van de gemeente Amsterdam is maandag aangehouden op verdenking van corruptie en medeplichtigheid aan het veroorzaken van explosies en andere ernstige geweldsincidenten.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *