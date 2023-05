Akkoord jeugdzorg positief naar achterban, zorgen over geld blijven

Er is eindelijk een inhoudelijk principeakkoord bereikt tussen het Rijk, de VNG en de branches over de verbetering van de jeugdzorg. Het voorstel is met een positief advies aan de achterban voorgelegd. In de Jeugdwet wordt verduidelijkt wat jeugdhulp is en wanneer de overheid deze moet bieden. Passende hulp komt sneller beschikbaar, onder meer door minder administratieve lasten. Toch blijven er zorgen over het geld dat beschikbaar is voor de uitvoering.

Minister Weerwind van Rechtsbescherming en staatssecretaris Van Ooijen (Jeugdzorg) schrijven over het principeakkoord aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt de jeugdzorg begrensd, waardoor er meer capaciteit en geld beschikbaar komt voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen. Volgens Van Ooijen moeten kinderen en ouders die hulp nodig hebben én iedereen die in de jeugdzorg werkt, ‘zo snel mogelijk iets gaan merken van deze fundamentele verbeteringen. Dit is de vrijblijvendheid voorbij’.

Hervormingsagenda Jeugd

Voor de zomer wordt de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld. Daarin zijn kabinet, gemeenten, professionals, jeugdzorgaanbieders en cliëntorganisaties een divers pakket aan maatregelen overeengekomen om de jeugdzorg te verbeteren. Nadat kabinet en gemeenten medio april een financieel akkoord sloten, was de weg vrijgemaakt voor een inhoudelijk akkoord met alle betrokkenen.

Er is onder meer afgesproken dat gemeenten verplicht bepaalde specialistische jeugdzorg regionaal in gaan kopen. De samenwerking met het onderwijs wordt verbeterd, zodat kinderen en jongeren collectief in plaats van individueel hulp krijgen. Uithuisplaatsingen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. En er gaat een mes in de administratieve lasten.

Schouders eronder

Om het akkoord definitief te maken is de instemming van gemeenten nodig. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG op 14 juni wordt erover gestemd. Volgens de gemeentekoepel is een belangrijke stap gezet om kinderen en gezinnen in gemeenten echt verder te helpen.

‘De hervormingsagenda biedt de mogelijkheid en kaders om de hulp aan onze gezinnen te verbeteren. Wij willen hier onze schouders onder zetten,’ verklaart Cathalijne Dortmans, voorzitter Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. ‘Dit zal veel van gemeenten vragen, vaak ook gezamenlijk. Dit zijn we verplicht aan onze inwoners.’

Grote zorgen

De branches gespecialiseerde zorg voor jeugd (BGZJ), met daarin onder meer Jeugdzorg Nederland en de ggz, leggen het inhoudelijk akkoord ook met een positief advies voor aan hun achterban. De raadplegingen lopen tot half juni. Maar de financiële afspraken ‘baren de branches nog grote zorgen en zijn een potentiële bedreiging voor de inhoudelijke ambities’. De jeugdbranches spraken eerder hun zorgen uit over de zeer forse bezuinigingen.

Bezuinigingen

Ze benadrukken dat minder vaak in instellingen hulp bieden niet per definitie goedkoper is. ‘Zeer intensieve ambulante hulp, het verkleinen van leefgroepen en het realiseren van andere inhoudelijke ambities zal geld kosten,’ aldus BGZJ-voorzitter Boris van der Ham. ‘Bezuinigingen mogen dit niet blokkeren. ‘De paragraaf in de Hervormingsagenda over het financiële kader is van Rijk en gemeenten, als wij straks onze handtekening zetten dan geldt die nadrukkelijk niet voor deze paragraaf’.

De VNG benadrukt dat het van groot belang is dat gemeenten vanaf 2026 genoeg geld hebben voor al hun taken. Hierover lopen ook gesprekken met het kabinet. Ook dit onderwerp komt tijdens de ALV aan bod.