Goed voorbeeld – Babypakket voor Rotterdamse minimaouders

De gemeente Rotterdam ondersteunt gezinnen in armoede nu met een babypakket. Daarin zitten basisartikelen die niet elke ouder kan betalen. Lyne Blanchette, beleidsadviseur bij het programmateam Stevige Start: ‘Iets kleins als een babystartpakket kan veel stress in het gezin wegnemen.’

Een groeiend aantal gemeenten verstrekt inmiddels dergelijke babypakketten via Stichting Babyspullen. Die komen terecht bij ouders die dit hard nodig hebben. In zo’n pakket zitten babykleertjes, verzorgingsproducten, luiers, kruiken en lakentjes. Het gaat om een mix van gedoneerde en nieuwe spullen.

Stevige start

Nijmegen is een van de gemeenten die gratis babyspullen aan minima verstrekt. Rotterdam sloot zich recent aan bij het initiatief en deelt dit jaar 550 pakketten uit. De babystartpakketten vallen onder het programma Stevige Start. Daarmee wil de gemeente alle kinderen die in Rotterdam worden geboren de kans geven veilig, gezond en kansrijk op te groeien. In de stad wordt een op de vijf kinderen geboren in armoede.

De eerste 1000 dagen van een kind zijn van groot belang. Aanstaande moeders met veel stress lopen meer risico op een vroeggeboren baby of een kindje met een laag geboortegewicht. Hoge en aanhoudende stress in deze periode kan zelfs leiden tot leer- en gedragsproblemen bij het kind op latere leeftijd.

Lyne Blanchette, beleidsadviseur bij het programmateam Stevige Start: ’Iets kleins als een babystartpakket kan al veel stress in het gezin wegnemen en geeft een kind een betere kans op een goede toekomst’.

Financier en facilitator

’De kosten bedragen 50 euro per pakket, en we gaan nu uit van maximaal 550 pakketten in 2023. Als we zien dat de behoefte groter is, overwegen we er meer te financieren,’ aldus Blanchette. De gemeente faciliteert de Stichting Babyspullen ook. ’We spannen ons in om het initiatief bij organisaties in de stad onder de aandacht te brengen. Alle hulpverleners en zorgverleners kunnen een babystartpakket voor hun cliënt aanvragen.’

De gemeente heeft verschillende kanalen hiervoor aangeboord. Zo zijn verloskundigen en huisartsen aangeschreven, maar ook hulpverleners in het sociale domein, zoals welzijnspartners. Net als schuldhulporganisaties en maatschappelijke organisaties, waaronder de Voedselbank en kerken. ‘En niet te vergeten medewerkers van onze eigen loketten.’

Drempelloze hulpverlening

Rotterdam heeft deze groep inwoners niet volledig in beeld en daarom wordt er samengewerkt met professionals die de groep kennen. ‘We werpen bewust zo min mogelijk drempels op voor hulpverleners om een babystartpakket aan te vragen, zodat we zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken. De pakketten zijn bedoeld voor ouders die maximaal 130 procent van het minimum inkomen hebben te besteden, maar Stichting Babyspullen doet geen inkomenstoets en kijkt ook altijd naar de specifieke situatie.’

Blanchette benadrukt dat het babypakket eenmalig is voor de aanvragers. ‘Wel wijzen we onze partners er op dat de gemeente aanvullende hulp beschikbaar heeft voor Rotterdammers met geldzorgen. Zwangere vrouwen die extra ondersteuning bij hun zwangerschap nodig hebben of ter voorbereiding op het ouderschap, kunnen bijvoorbeeld worden aangemeld, of kunnen zichzelf aanmelden bij het Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam.’

Eenvoudig hulpmiddel

Het effect van de babypakketten wordt niet gemonitord, maar het bereik wel gemeten. Stichting Babyspullen houdt bij hoeveel pakketten er worden aangevraagd en via welke professionals en instanties dit gebeurt. De gemeente adviseert anderen die dit overwegen ‘om het gewoon te gaan doen’. ‘Stichting Babypakket is heel goed georganiseerd, heeft veel ervaring, werkt en denkt actief mee in de opstartfase en daarna.’