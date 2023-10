Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak naar Tweede Kamer

Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe wet moet het simpeler en aantrekkelijker voor werkgevers maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

De banenafspraak werd in 2013 gemaakt door kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het doel van de wet is 125.000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat zijn er 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Eind 2022 was de tussenstand 81.000 banen. Om de banenafspraak en de quotumregeling makkelijker te maken, komt het kabinet met verbeteringen in het wetsvoorstel.

Loonkostenvoordeel

Werkgevers hebben recht op een loonkostenvoordeel als zij iemand uit de banenafspraak aannemen. Momenteel kan dit voordeel oplopen tot 2000 euro per werknemer per jaar, voor maximaal e jaar. Schouten wil dat werkgevers dit voordeel houden zolang de werknemer bij hen in dienst blijft. Daarnaast hoeven werkgevers en werknemers ook geen speciale verklaring meer aan te vragen bij het UWV om het loonkostenvoordeel te krijgen. Zo wil de minister zorgen voor minder administratieve lasten. Deze wijzigingen gaan per 2025 in, zo is de bedoeling.

Geen onderscheid

Het kabinet wil ook toe naar één banenafspraak voor alle werkgevers. Het maakt dan niet meer uit bij welke werkgever iemand werkt. In de huidige banenafspraak is het nog zo dat het bedrijfsleven en de overheid elk zorgen voor extra banen.

Quotumregeling

Ook de quotumregeling wordt aangepast. Deze regeling is een stok achter de deur voor als werkgevers de de afgesproken aantallen banen niet halen. Als het niet lukt dan volgt er een heffing. Een quotum kan er alleen komen na overleg met sociale partners en gemeenten. In de nieuwe wet krijgen werkgevers die goed presteren een bonus. Zij ontvangen dan een hoger loonkostenvoordeel banenafspraak. Zo worden bedrijven beloond die meer werknemers met een beperking in dienst nemen.

Succescase

Gemeenten worstelen soms met de Wet banenafspraak en het voorgeschreven aantal mensen met een arbeidsbeperking dat ze aan een baan moeten helpen. Gemeente.nu sprak een tijdje geleden met de gemeente Moerdijk die toen al ruim boven het landelijk gemiddelde zat, en zelfs de taakstelling voor eind 2025 al haalde, over het succes van de aanpak daar.