Subsidie voor opzetten circulair ambachtscentrum

Gemeenten die een ambachtscentrum willen opzetten waar oude of afgedankte spullen worden gerecycled of hergebruikt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen van maximaal 50.000 euro.

Gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het streven om in 2050 volledig circulair te zijn: zo wordt het circulair ambachtscentrum aan de man gebracht. In zo’n centrum werken verschillende partijen samen aan het hergebruik van producten en materialen. Het circulair centrum bestaat bijvoorbeeld uit samenwerking tussen een milieustraat, kringloopwinkel en werkplaats voor reparatie. Maar ook andere organisaties die hergebruik hoog in het vaandel hebben, zoals een ‘makersplaats’, kunnen hierbij aansluiten.

Opzetten of uitbreiden

In 2019 en 2020 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook al subsidies beschikbaar om een extra impuls te geven aan de ambachtscentra. Er zijn toen 32 initiatieven in 59 gemeenten financieel ondersteund. Via de Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra stelt het departement nu een kleine miljoen euro beschikbaar voor gemeenten met plannen. De helft van de kosten wordt hieruit vergoed. Gemeenten die aanspraak willen maken, moeten samen met partners een projectplan opstellen voor het openen of uitbreiden van een centrum.

Plan met vijf pijlers

In de plannen dienen in ieder geval de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum samen te komen: milieustraat, kringloop, reparatie, het sociaal aspect en onderwijs. Ook de samenwerking met één of meer andere gemeenten moet hierin worden vormgegeven. Goed om te weten: gemeenten die al eerder een subsidiebijdrage kregen, kunnen ook deelnemen. Plannen kunnen tot en met 10 december worden ingeleverd.