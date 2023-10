14 gemeenten ondertekenen City Deal Fietsen

Op de Dag van de Stad, 9 oktober, hebben 14 gemeenten de City Deal fietsen voor Iedereen ondertekend. Zij zetten extra in op het stimuleren van bezit en gebruik van de fiets.

Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen, zo is de gedachte achter deze City Deal. Dat betekent dat mensen toegang tot een goede, veilige en passende fiets moeten hebben en daarnaast de vaardigheden om veilig te kunnen fietsen. Verschillende gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en het kabinet zetten zich hier nu gezamenlijk voor in.

3 miljoen euro beschikbaar

Bij deze City Deal zijn naast de 14 gemeenten, 6 maatschappelijke partners, 3 ministeries en 2 bedrijven betrokken. Zij investeren tijd en geld in deze samenwerking. Voor de komende 4 jaar is er in totaal bijna 3 miljoen euro beschikbaar voor fietsprojecten in wijken, steden en het landelijk gebied. De 14 gemeenten zijn: Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Opschalen

Vanuit de samenwerking binnen de City Deal starten de partners nieuwe projecten en schalen ze succesvolle bestaande projecten op. Er worden in verschillende gemeenten en provincies al acties ondernomen op fietsgebied. Zo zet de gemeente Arnhem zich in om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen en volwassenen mee te laten doen op de arbeidsmarkt door middel van de fiets. De gemeenten Maastricht en Rotterdam verzamelen tweedehandsfietsen, repareren deze en geven ze voor een kleine vergoeding aan mensen met een kleine beurs.

In Leiden sluiten ze aan bij lopende initiatieven, zoals de aanschaf van een fiets via Stichting Leergeld en fietslessen in de wijken. Ook wordt in beeld gebracht wat er verder nodig is om iedereen de kans te geven om te fietsen. In Den Haag worden momenteel bijvoorbeeld al fietslessen georganiseerd op basisscholen, nieuwe fietsparkeerplekken gecreëerd en wordt gewerkt aan meer veilige fietsroutes.

Kansengelijkheid

Een fiets zorgt voor kansengelijkheid, omdat je mee kunt doen en er bijvoorbeeld mee naar werk of school kunt gaan. Daarnaast is bewegen goed voor de gezondheid. Maar niet iedereen heeft een fiets of kan fietsen. In Nederland hebben we gezamenlijk 23 miljoen fietsen. Toch heeft 12 procent van alle Nederlanders vanaf 6 jaar op dit moment geen fiets.

Ruim 20 procent van de mensen fietst nooit of bijna nooit. Een deel van hen, onder wie kinderen, heeft moeite om zich het fietsen eigen te maken. Bijvoorbeeld omdat zij nooit leerden fietsen van hun ouders, die zelf niet kunnen fietsen, het niet gewend zijn, of een fiets en het onderhoud ervan niet kunnen betalen. In elke basisschoolklas (in de stad) zitten gemiddeld twee kinderen die geen fiets hebben. Een op de elf kinderen fietst nooit of nauwelijks.

Over de City Deals

De City Deal Fietsen voor Iedereen is de 31e City Deal. In zo’n City Deal worden concrete samenwerkingsafspraken verankerd tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ze zijn een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad.