Albergen krijgt 145.000 euro voor sociale cohesie na onrust azc

De inwoners van Albergen mogen 145.000 euro besteden aan een plan om de verbondenheid in het Twentse dorp te versterken. De gemeente Tubbergen krijgt dit geld van het Rijk als goedmakertje voor de onrust die in het dorp ontstond, nadat bekend werd dat er een asielzoekerscentrum in het voormalige hotel ’t Elshuys komt.

Dat staat in een bijzondere financiële regeling die Tubbergen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel heeft getroffen. Het ministerie van Justitie kocht het hotel vorig jaar om er een azc van te maken. Dat gebeurde zonder instemming van het gemeentebestuur. Toen de aankoop bekend werd stak een storm van protest op. Ook Tubbergen weigerde in eerste instantie mee te werken. Uiteindelijk stemde burgemeester Haverkamp na het aanpassen van de plannen in met het azc.

Sociale cohesie

‘Het hele traject heeft druk gelegd op de sociale cohesie in Albergen en het vertrouwen in de overheid geschaad,’ staat in de regeling. Daarom is besloten tot bijzondere afspraken over de financiële regelingen. ‘De inwoners van Albergen mogen, binnen door de gemeente nader te bepalen kaders, een plan maken voor het besteedbare bedrag. Met als minimale voorwaarde dat het de sociale cohesie in Albergen versterkt.’

Vergoedingen COA

Tubbergen krijgt ook de gewone vergoedingen die elke gemeente krijgt als er een azc wordt gevestigd. Daarnaast vergoedt het COA alle kosten die de gemeente moet maken voor collectieve voorzieningen om de opvang van asielzoekers mogelijk te maken. Het gaat om bijvoorbeeld riolering, openbare verlichting en ontsluitingsroutes, maar ook om investeringen in voorzieningen op het gebied van sport, gezondheid en cultuur. Ook betaalt het COA de kosten voor onder meer zaalhuur voor informatiebijeenkomsten voor omwonenden en het inhuren van een externe projectleider.

In het voordeel

Dat de dorpsgemeenschap een bedrag krijgt is in het voordeel van het COA, aldus de regeling. ‘Wanneer de sociale verhoudingen goed zijn, profiteert het COA daarvan in de vorm van vrijwilligers, donateurs van tweedehands goederen en activiteiten waaraan bewoners van het azc kunnen deelnemen.’ Ook de gemeente hecht aan ‘rust, noaberschap en een prettig woon- en leefklimaat’. Het is de bedoeling dat de eerste bewoners van het azc medio maart 2024 hun intrek nemen in het voormalige hotel.