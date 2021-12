Subsidie voor Utrechters die stoppen met hout stoken

Inwoners van Utrecht kunnen subsidie krijgen om hun open haard of kachel te laten verwijderen of vervangen voor een minder vervuilend exemplaar. Zo wil de Domstad luchtvervuiling tegengaan.

De gemeente Utrecht wil de uitstoot door het stoken van hout verminderen. Inwoners kunnen daarom vanaf begin deze maand subsidie aanvragen als ze het houtvuur vaarwel zeggen. Het stoken van hout door particulieren is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling waar de gemeente zelf invloed op kan uitoefenen.

‘Grote vervuilers zoals het verkeer en de industrie zijn de afgelopen jaren steeds schoner geworden. Dit terwijl de bijdrage van hout stoken aan de luchtvervuiling nauwelijks is gedaald,’ zegt Eelco Eerenberg, wethouder milieu. ‘Dat willen we anders in Utrecht. We hebben het liefst dat het vuurtje vaker uit blijft. En als er dan toch hout wordt gestookt, dan met zo min mogelijk vervuiling tot gevolg.’

Hogere subsidie bij lager inkomen

Er is 2000 euro subsidie beschikbaar om het rookkanaal te laten verwijderen of onklaar te maken, of om meteen de hele open haard weg te halen. Wie een open haard of oudere houtkachel vervangt door een exemplaar dat aan de Ecodesign-eisen voldoet, krijgt 500 euro subsidie. De oude kachel moet dan wel worden ingeleverd bij een Utrechts afvalscheidingsstation.

Voor inwoners met een laag inkomen stelt de gemeente extra steun beschikbaar. De subsidie kan in dat geval dubbel zo hoog uitvallen.

Voorwaarden

Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2022. Daarna wordt de regeling verlengd of aangepast. De gemeente heeft plannen om de subsidie aan te blijven bieden tot en met 2025. Per jaar is een maximumbedrag beschikbaar. Er gelden verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling. Per woonadres kan bijvoorbeeld maximaal voor twee kachels een subsidieaanvraag gedaan worden. Inwoners moeten bewijzen inleveren, zoals een foto en factuur van de werkzaamheden of een sloopverklaring van de oude kachel.

Campagne met stooktips

De gemeente communiceert daarnaast om inwoners te informeren over de schadelijke gevolgen van hout stoken. Een campagne roept op rekening te houden met de buren. Daarbij geeft Utrecht onder andere stooktips.