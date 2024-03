Flinke stijging van uitgaven begroot in 2024

In het eindverslag van de kabinetsformatie en de daarbij horende stukken is veel onduidelijkheid over geld. Veel is onzeker en diverse geschatte extra uitgaven zijn weggelakt. De ingeboekte bezuinigingen op jeugdzorg van 511 miljoen euro ‘lijken niet realistisch’ volgens rijksambtenaren. De grote financiële zorgen waar gemeenten voor staan volgens de VNG goed op het netvlies... lees verder