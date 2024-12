Grenscontroles gestart: Faber belooft gemeenten te betrekken

Foto: ANP REMKO DE WAAL, minister Faber bij de start van de grenscontroles

Gisteren zijn de veelbesproken grenscontroles aan de grenzen met België en Duitsland gestart. Minister Faber (Asiel en Migratie) heeft toegegeven dat ze grensgemeenten eerder had moeten betrekken bij haar plannen, na beklag van 46 burgemeesters.

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van de gemeente Baarle-Nassau stuurde als voorzitter van de samenwerkende grensgemeenten een brief naar Faber met zorgen over de uitvoering en de gang van zaken. Anderhalve week later zat ze samen met de burgemeesters van Oldambt en Winterswijk aan tafel bij de minister. Zij deelden onder andere hun zorgen over oponthoud voor inwoners die dagelijks de grens met Duitsland of België overgaan en de onduidelijkheid over de werkwijze van de controles.

In gesprek

In het gesprek beloofde Faber beterschap. ‘Ze heeft de belofte gedaan om bij de evaluaties na 3 en na 6 maanden de grensgemeenten te betrekken,’ laat een woordvoerder van de gemeente Baarle-Nassau weten. Namens Faber laat een woordvoerder weten dat er een constructief gesprek is gevoerd en de minister ook in de toekomst met de burgemeesters van de grensgemeentes in gesprek zal blijven over het verloop van de controles.

Grenscontroles

Met de grenscontroles wil het kabinet migratie en mensensmokkel tegengaan. De Koninklijke Marechaussee (KMar) voert een half jaar extra controles uit ‘op basis van informatie en risicoanalyse’. Er worden geen fuiken gezet, waarmee de zorgen over lange wachttijden bij de grens lijken weggenomen.

Nederland telt volgens de marechaussee meer dan 840 grensovergangen. Waar de grenscontroles precies zullen zijn, is niet bekend, maar het gebeurt maar op een aantal plekken. De vakbond van marechaussees Marver zegt dat de grenscontroles worden gedaan binnen de ‘helaas beperkte’ capaciteit van de marechaussee. Hoeveel extra mensen er worden ingezet bij de aftrap van de nieuwe controles, weet Faber niet. Volgens Marver gaat het om maximaal 50 extra marechaussees.

Geen symbolische maatregel

Ondanks de kritiek zegt de asielminister er alle vertrouwen in te hebben dat de grenscontroles zullen werken, en volgens haar is het zeker geen symbolische maatregel. De bewindsvrouw treedt op werkbezoek in de Zuid-Limburgse grensplaats Eijsden niet in detail over hoe de aangescherpte grenscontroles eruitzien. Wel geeft ze aan dat de marechaussees ‘langer op dezelfde plaats controles uitvoeren. Daardoor kunnen ze met hetzelfde aantal mensen meer werk verrichten’. Volgens Faber heeft de marechaussee nu pas ‘echt een mandaat voor een echte grenscontrole, wat ze voorheen niet hadden’.