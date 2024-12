Oud en nieuw: andere invulling aan de jaarwisseling

Verschillende gemeenten zoeken naar manieren om de jaarwisseling een andere invulling te geven dan gebruikelijk, en vragen bewoners om mee te denken. Utrecht gebruikte het burgerberaad en komt met een alternatief programma. Ook Zwolle heeft inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gevraagd om ideeën, en werkt deze uit.

Utrecht werkt aan nieuwe manieren om de jaarwisseling te vieren, nu vuurwerk officieel niet meer mag in de gemeente. De nadruk ligt hierbij op het aanbieden van positieve alternatieven en het versterken van de saamhorigheid. Het veranderproces wordt samen met de inwoners vormgegeven, in de hoop dat nieuwe tradities uitgroeien tot een blijvend succes, aldus de gemeente.

Burgerberaad gepolst

Het is een direct resultaat van het burgerberaad van vorig jaar. Utrecht heeft alle adviezen overgenomen en werkt nu aan de uitvoering. De activiteiten en de campagne kregen het thema ‘Oud en vanaf nu.’ Op het programma staan verschillende alternatieven voor jong en oud. Zoals een gezamenlijk aftelmoment op het Jaarbeursplein, met een spectaculaire lichtshow en een dj.

Voor jongeren is er een indoor gaming-evenement met gigantische arcadespellen. Het is bedoeld als ‘aantrekkelijk alternatief voor buitenactiviteiten en draagt bij aan een veilige en rustige jaarwisseling’. Naast deze centrale evenementen is er ook ondersteuning voor buurtinitiatieven.

Vriendelijke ideeën

Ook in Zwolle zoekt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nieuwe manieren om oud en nieuw te vieren. ‘Het doel is om de decembermaand en in het bijzonder de jaarwisseling tot een groot feest te maken voor alle Zwollenaren. Met mens-, dier- en milieuvriendelijke ideeën, zonder vuurwerk.’ De ideeën liggen inmiddels onder de loep om te kijken wat uitvoerbaar is..

Verhaal in tekst en beeld

De gemeente Amersfoort zet in op een nieuwe traditie voor de jaarwisseling, ‘zonder vuurwerk, maar net zo knallend met dans, licht en geluid’. Er komt ook dit jaar daarom een centraal aftelmoment met een feest tot 1 uur, met als rode draad De Legende van de Drakenstier.

Laser -en lichtshow

In Arnhem is dit jaar voor het eerst een laser- en lichtshow in de binnenstad, te aanschouwen vanaf 18.30 uur. ‘Zo kunnen nog meer Arnhemmers, ook de kleinere, genieten van een spectaculaire jaarwisseling,’ aldus wethouder Bob Roelofs. Ondernemers organiseren daaromheen ook nog andere activiteiten voor jong en oud. Om middernacht wordt het nieuwe jaar voor de tweede keer ingeluid met een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow.