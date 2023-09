80 procent stemlokalen onvoldoende toegankelijk

Uit een steekproef van Ongehinderd blijkt dat bijna 80 procent van de aangewezen stemlokalen niet goed toegankelijk is voor mindervaliden. Demissionair minister De Jonge gaat hierover in gesprek met gemeenten, zo blijkt uit een Kamerbrief.

In de Kamerbrief informeert de minister de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Ook komt de evaluatie van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen afgelopen 15 maart aan bod in de brief.

‘Het moet voor zoveel mogelijk kiezers mogelijk zijn om zelf hun stem uit te brengen,’ zo schrijft de minister. Hoewel er veel aandacht was voor het onderwerp toegankelijkheid bij de afgelopen verkiezingen, zoals een beschikbare toolkit en extra geld, lijken veel stemlokalen toch niet zo toegankelijk als gewenst.

3 op 4 stembureau’s niet toegankelijk genoeg

Uit een steekproef die deze week openbaar werd van maatschappelijk bureau Ongehinderd blijkt nu dat 79 procent van de stemlokalen die gemeenten hebben aangewezen als toegankelijk, niet voldoet aan alle toegankelijkheidscriteria. Volgens het bureau is het aantal niet toegankelijke stemlokalen zelfs gestegen in vergelijking met eerdere onderzoeken, van 63 procent in 2022 naar 79 procent dit jaar.

Bij 56 procent zijn er knelpunten bij de ingang, zoals drempels, opstapjes en zware of smalle deuren.

Ook bleken er bijvoorbeeld stemlokalen te zijn met een drempel of opstapje, die werden voorzien van tijdelijke oplossingen, zoals een losse drempelhulp of oprijplaat. ‘De intentie is hier positief, maar in relatief veel gevallen voldoen deze tijdelijke voorzieningen niet aan de toegankelijkheidscriteria en zijn ze zelfs onveilig,’ zo schrijft het bureau in haar bevindingen.

Gericht op beperkte doelgroep

Uit de resultaten van hun steekproef blijkt ook dat de toegankelijkheidscriteria en checklist zich voornamelijk richten op stemmers met een motorische handicap. Toegankelijkheidseisen voor personen met een zintuiglijke handicap komen weinig aan bod.

Bij het meldpunt Onbeperkt Stemmen van Ieder(in) kwamen eerder dit jaar klachten binnen over de toegankelijkheid van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Veel van die meldingen richtten zich op de toegankelijkheid van het stemlokaal met rolstoel of rollator.

In gesprek met gemeenten

Het aanpassen van stemlokalen blijkt in de praktijk ingewikkeld. Gemeenten zijn niet altijd zelf de eigenaar van gebouwen waarin de stembureaus zijn gevestigd, zo schrijft de minister in zijn brief. ‘Het aanpassen van fysieke kenmerken van bestaande gebouwen is niet op korte termijn gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn deze gebouwen van belang om voldoende stemlokalen in te kunnen richten bij verkiezingen. Daarom ga ik met gemeenten in gesprek over hoe concrete verbetering op deze punten kan worden bereikt.’

Stembureauleden werven

Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, zijn er naar verwachting 50.000 vrijwilligers nodig om alle stembureaus te bemannen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) startte recent hiervoor een regionale mediacampagne om gemeenten te helpen vrijwilligers te werven.