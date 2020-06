Helft minder huwelijken door coronamaatregelen

In de weken na invoering van coronamaatregelen trouwde bijna de helft minder stellen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral op vrijdagen en zaterdagen nam het aantal huwelijkssluitingen flink af. Het aantal geregistreerde partnerschappen daalde minder.

Alleen op ‘mooie data’, zoals 20 april 2020, traden nog relatief veel stellen in het huwelijk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Vanaf half maart mochten maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij bruiloften. Ook werd de horeca gesloten waardoor veel bruidsparen niet terecht konden op de locatie die ze hadden geboekt, maar alleen in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Helft minder huwelijken

Na invoering van de maatregelen werden minder huwelijken gesloten dan in voorgaande jaren. Toch gaven elke week gemiddeld ruim 500 stellen elkaar het ja-woord. In dezelfde periode in de jaren hiervoor waren dat er ongeveer 1000. Het aantal geregistreerde partnerschappen nam minder sterk af. Tijdens de coronacrisis werden ongeveer 360 partnerschappen per week geregistreerd, zo’n 60 minder dan een jaar eerder.

Maandag

Vrijdag is normaal gesproken de populairste dag om te trouwen. Maar tijdens de coronacrisis ging het aantal huwelijksceremonies op die dag van gemiddeld ruim 300 naar 100. Op zaterdagen werd nauwelijks nog getrouwd. Op maandagen werden gemiddeld nog 175 huwelijken gesloten, tegenover 200 keer in 2019. In de meeste gemeenten kunnen stellen op die dag goedkoop of gratis trouwen.