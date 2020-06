Zo zoetjes aan wennen we aan alle coronamaatregelen. Wat niet echt went is het digitaal vergaderen. Al mag fysiek vergaderen als gemeenteraad nog wel, het gebeurt niet meer. Het democratische proces is hierdoor veranderd en het is of door corona ineens alle spelregels die we met elkaar hebben afgesproken er niet meer toe doen.

Ik kan je zeggen dat ik het digitale vergaderen in de gemeenteraad maar niks vind. Vooral in het begin niet. Er was geen fatsoenlijk debat met interrupties mogelijk, doordat alleen de voorzitter en de spreker in beeld kwamen en alleen zij konden spreken. Als je wat wilde inbrengen moest je een digitaal handje opsteken en afwachten. Dat is inmiddels aangepast doordat er nu meerdere woordvoerders tegelijkertijd in de ‘spotlight’ worden gezet.

Zó vermoeiend

De techniek laat het soms afweten en dat komt niet alleen amateuristisch over, het is heel irritant. Het beeld en geluid is vaak niet al te best. Tussendoor met je fractie overleggen via de App schiet ook niet echt op. Al met al is het digitaal vergaderen zó vermoeiend.

Breiclub

Maar goed, we vergaderen wel, en veel. Want parallelle sessies lukken niet meer, dus is het nu elke week fractieoverleg en elke week een raadsvergadering. Waar ik me echter verschrikkelijk aan stoor is dat er op het laatste moment agendapunten worden gewijzigd en stukken worden toegevoegd. Gek word ik ervan. Zo kun je je eenvoudigweg niet goed voorbereiden. En hé, de raad is geen breiclub. Het is het hoogste politieke orgaan.

Spelregels

Hoe is het toch mogelijk? Alsof door corona ineens alle spelregels die we met elkaar hebben afgesproken er niet meer toe doen. Slechts een klein select clubje beslist hierover: het presidium. Een handjevol raadsleden die voor de rest nieuwe regels bepalen, zónder raadsbesluit. Ik snap het, bijzondere tijden, bijzondere omstandigheden, dat vraagt flexibiliteit.

Maar in de raad is er geen baas boven baas en zijn we allemaal gelijk. Dan kan het toch niet zo zijn dat er vanuit een toegeëigende machtspositie besluiten voor de hele raad worden genomen. Ik vind het gewoonweg niet kunnen, niet democratisch. En toch gebeurt het en o wee als je dit bekritiseert. Enfin, het doet de verhoudingen geen goed.

Fysiek vergaderen

Ik zou graag weer gewoon fysiek vergaderen, in de raadzaal. Kan ook best ook. Woordvoerders in de raadzaal, overige raadsleden op de tribune met een interruptiemicrofoon en bij een volgend agendapunt de boel even ontsmetten. Maar blijkbaar heeft de GGD hier een bindend advies over. En dat is negatief vanwege 70-plussers in de raad.

Dus voorlopig zullen we nog wel digitaal blijven vergaderen. Al mogen we dat als fractie nu wel vanuit een vergaderkamer in het gemeentehuis doen, in plaats van ieder voor zich thuis. Och, misschien ga ik het nog wel missen, thuis in een luie stoel een raadsvergadering volgen met de camera uitgeschakeld als ik niet het woord voer…

De auteur is raadslid voor Leefbaar Lelystad.