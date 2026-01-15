Gemeente.nu

Landelijk nieuw stembiljet kan als proef succesvol is

Een nieuw en kleiner stembiljet kan landelijk worden ingevoerd als de derde proef bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar goed verloopt. Minister Frank Rijkaart gaf in een debat aan dat gemeenten, ambtenaren en vrijwilligers positief zijn over het nieuwe biljet. In de Tweede Kamer bestaan echter nog zorgen over het aantal ongeldige stemmen.

Verschillende Kamerleden vroegen zich af of het aandeel ongeldige stemmen niet te hoog blijft. Bij de proef in vijf gemeenten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen lag dat op 0,48 procent, tegenover een landelijk gemiddelde van 0,27 procent. Tijdens de eerste proef bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2024 was het percentage ongeldige stemmen in de proefgemeenten nog 0,74 procent. Volgens Rijkaart laat dit zien dat het aantal ongeldige stemmen afneemt en dat er sprake is van een positieve trend. Het experiment wordt bij de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 opgeschaald naar elf gemeenten schreef de minister onlangs in een Kamerbrief.

Silvio Erkens (VVD) en Stephan van Baarle (DENK) wilden van de minister weten welk probleem het kabinet precies oplost met het nieuwe stembiljet, aangezien het tot nu toe meer ongeldige stemmen oplevert dan het oude. De BBB-minister benadrukte dat het nieuwe biljet het tellen van de stemmen versnelt, meer overzicht biedt en zorgt voor meer rust op de stembureaus. Ook zou het gebruiksvriendelijker zijn voor mensen die moeite hebben met het uitvouwen en hanteren van het huidige grote stembiljet, bijvoorbeeld door een ziekte of beperking.

De Kamercommissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven riep kort na de verkiezingen al op om snel in te stemmen met de invoering van het nieuwe stembiljet, zowel door het kabinet als door de Tweede Kamer.

