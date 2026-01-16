Wetsvoorstel voor afbouw adoptie uit buitenland en eenvoudiger identiteitsherstel

Het kabinet brengt een wetsvoorstel in consultatie om adoptie uit het buitenland definitief te beëindigen en het voor geadopteerden en anderen eenvoudiger te maken hun identiteit te herstellen en afstammingsinformatie te verkrijgen.

Eind 2030 stoppen adopties uit het buitenland volledig; lopende procedures worden tot die tijd onder strenge waarborgen en controles afgerond. Tegelijkertijd wordt het wijzigen van naam eenvoudiger en goedkoper, en wordt het mogelijk om ook op latere leeftijd een adoptie te herroepen.

2030

De afbouw van adoptie uit het buitenland volgt uit het eerder gepresenteerde afbouwplan. Nieuwe aanmeldingen van aspirant‑adoptieouders worden na inwerkingtreding van de wet niet meer toegestaan. Matching mag nog tot 1 mei 2030 plaatsvinden, en reeds gematchte dossiers kunnen uiterlijk tot 18 december 2030 worden afgerond. Daarna vervallen de vergunningen en neemt de Centrale autoriteit de resterende taken over. Na 2030 is adoptie uit het buitenland niet meer mogelijk, met een beperkte uitzondering voor biologische (half)broertjes en zusjes tot vijf jaar na de eerdere adoptie.

Identiteitsherstel

Op het gebied van identiteitsherstel introduceert het wetsvoorstel een laagdrempelige en goedkopere procedure voor naamswijziging via de burgerlijke stand, zonder motiveringsplicht en voor iedereen met een opgelegde of als belast ervaren naam. Met de wet kan een voor- en achternaam voortaan eenmalig zonder opgaaf van reden gewijzigd worden via de burgerlijke stand van de gemeente, in plaats van bij verschillende instanties. Deze wijziging zal daarnaast aanzienlijk goedkoper worden dan de huidige kosten van ongeveer 1000 euro voor een voornaam en 835 euro voor een achternaam. Ook wordt de leeftijdsgebonden termijn voor herroeping van adoptie geschrapt, zodat geadopteerden op latere leeftijd alsnog kunnen verzoeken om herroeping. Adoptiedossiers worden ondergebracht bij het Nationaal Archief om duurzaam beheer en zo ruim mogelijke inzage in herkomst- en afstammingsinformatie te waarborgen, met behoud van privacy van betrokkenen.

Adoptie meerderjarigen

Daarnaast maakt het wetsvoorstel adoptie van meerderjarigen mogelijk, zodat een reeds bestaande verzorgingsrelatie ook na het bereiken van de meerderjarigheid juridisch kan worden vastgelegd. De voorgestelde wijzigingen gaan eveneens gelden voor Caribisch Nederland; de regels voor binnenlandse adoptie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden daarmee in lijn gebracht met Europees Nederland, onder meer doordat paren van gelijk geslacht daar ook kunnen adopteren. Het wetsvoorstel wordt tot 7 april 2026 opengesteld voor consultatie.