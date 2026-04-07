Ambtenaar veroordeeld voor fraude bij verkoop perceel Bentveld

De rechtbank Noord-Holland heeft een voormalig gemeenteambtenaar uit Zandvoort veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden en een taakstraf van 240 uur. Hij maakte zich schuldig aan valsheid in geschrift en oplichting bij de verkoop van een perceel in Bentveld.

Fraude met bestemmingsplan

De ambtenaar paste eigenhandig het bestemmingsplan aan. Een perceel aan de Duinwindelaan, dat de bestemming “groen” had, wijzigde hij naar “wonen en tuin”. Hierdoor steeg de waarde van de grond tot ongeveer 330.000 euro. Vervolgens verkocht hij het perceel namens de gemeente aan zijn moeder voor slechts 15.000 euro, ruim onder de marktwaarde.

Bij deze verkoop maakte hij gebruik van vervalste volmachten en een vervalste koopovereenkomst. Daarmee probeerde hij een voordeel van circa 315.000 euro te behalen. Uiteindelijk kwam het niet zover, omdat de fraude op tijd werd ontdekt.

Misbruik van vertrouwen

De feiten vonden plaats tussen mei 2021 en november 2022, toen de verdachte werkzaam was als ambtenaar bij de gemeente Zandvoort/Haarlem. De fraude bleef lange tijd onopgemerkt en werd pas in januari 2024 ontdekt door een alerte collega.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte misbruik gemaakt van zijn positie en het vertrouwen van collega’s. Overheden moeten objectief en betrouwbaar handelen, en ook intern moet kunnen worden vertrouwd op de integriteit van ambtenaren. Door zijn handelen heeft de verdachte dat vertrouwen ernstig geschaad en zijn ambtseed geschonden.

Strafmaat

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte uiteindelijk geen financieel voordeel heeft genoten. Het perceel is teruggeleverd aan de gemeente en een deel van de gemaakte kosten is vergoed. Ook speelde mee dat de feiten inmiddels enkele jaren geleden plaatsvonden en dat de verdachte sindsdien niet opnieuw in de fout is gegaan.