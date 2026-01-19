Bezwaarmakers krijgen Haagse parkeerboete terug

Enkele duizenden mensen die in Den Haag een parkeerboete hebben gekregen en daar bezwaar tegen maakten, krijgen hun geld terug. De gemeente schat dat dit in totaal ongeveer 952.000 euro zal kosten.

Het gerechtshof oordeelde in november dat het Haagse parkeerbeleid ongeldig was, omdat bij de bekendmaking van de nieuwe regels in 2022 een verplichte bijlage ontbrak. In die bijlage moest precies staan op welke plaatsen en op welke tijdstippen betaald parkeren gold. Doordat deze informatie ontbrak, voldeed de gemeente niet aan de wettelijke eisen en waren de regels niet rechtsgeldig.

Den Haag is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De gemeente verwacht dat deze procedure één tot twee jaar kan duren, maar wil betrokkenen niet zo lang in onzekerheid laten. Daarom is besloten om alle lopende zaken voorlopig in het voordeel van de burgers af te handelen.

Er zijn nog ongeveer 5000 bezwaren in behandeling en circa 600 boetes liggen momenteel bij de rechter. Al deze parkeerboetes worden nu ingetrokken. Mensen die al hebben betaald en bezwaar hadden gemaakt, krijgen hun geld teruggestort.

Om herhaling te voorkomen, heeft de gemeente de parkeerregels intussen opnieuw en nu volledig – inclusief de verplichte bijlage – gepubliceerd.