Afleveren flessen wijn is onmiddellijk laden en lossen

Een automobiliste ontving een naheffingsaanslag parkeerbelasting omdat zij kort stilstond om een doos met zes flessen wijn af te leveren bij een klant. Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelde dat dit aflevermoment onder de uitzondering van ‘onmiddellijk laden en lossen’ valt, waardoor de aanslag werd vernietigd.

De zaak betreft een naheffingsaanslag parkeerbelasting die werd opgelegd aan een automobiliste omdat haar auto, zonder te betalen, geparkeerd stond in een parkeervak aan de openbare weg. De vrouw maakte bezwaar tegen deze aanslag en stelde in hoger beroep dat zij slechts kort had stilgestaan om een doos met zes flessen wijn af te leveren bij een klant. Zij voerde aan dat dit aflevermoment kwalificeerde als ‘onmiddellijk laden of lossen’, wat een van de wettelijke uitzonderingen op parkeerbelasting is.

Zodanige omvang en gewicht

De rechtbank in eerste aanleg verklaarde het bezwaar deels ongegrond, waarop de vrouw hoger beroep instelde. In het hoger beroep werd door het Hof onderzocht of de vrouw terecht een naheffingsaanslag had ontvangen, of dat er sprake was van een vrijstelling wegens onmiddellijk laden en lossen. Het Hof overwoog hierbij dat de handeling slechts als laden en lossen geldt indien het gaat om zaken van een zodanige omvang of gewicht dat zij niet of bezwaarlijk op een andere wijze dan per auto ter plaatse kunnen worden gebracht.

De vrouw had onbetwist aangevoerd dat zij slechts anderhalve minuut heeft stilgestaan voor het afleveren van een doos wijn, en dat de klant naar buiten was gekomen om de levering in ontvangst te nemen. Zij toonde met een vergelijkbare doos tijdens de zitting de omvang en het gewicht aan. Het Hof stelde vast dat een doos met zes flessen wijn inderdaad van voldoende omvang en gewicht is, zodat deze niet makkelijk zonder auto op locatie gebracht kan worden.

Verder overwoog het Hof dat op de door de scanauto gemaakte foto’s geen personen in of bij de auto te zien waren, noch brandende alarmlichten — wat doorgaans nodig is voor het aannemen van laden en lossen — maar liet dit niet doorslaggevend zijn.

Het Hof vernietigde uiteindelijk de naheffingsaanslag parkeerbelasting.