AP: mogelijk half miljoen onterechte parkeerboetes door scanauto’s

Het gebruik van scanauto’s door gemeenten leidt vermoedelijk tot een groot aantal onterechte parkeerboetes. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schat op basis van onderzoek dat meer dan 10 procent van de opgelegde boetes niet klopt. Dat komt neer op ongeveer een half miljoen foutieve bekeuringen per jaar.

Scanauto’s controleren met behulp van kunstmatige intelligentie en algoritmes automatisch kentekens van geparkeerde auto’s. Hoewel deze werkwijze efficiënt is, houdt de technologie onvoldoende rekening met de situatie ter plaatse. Zo herkennen de systemen niet of een voertuig slechts kort stilstaat om te laden of lossen, wat is toegestaan. Ook kunnen ze niet vaststellen of er een gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar in de auto ligt.

Bezwaar is tijdrovend

Automobilisten die een onterechte boete ontvangen, kunnen bezwaar maken. Volgens de AP is dit proces echter vaak tijdrovend en onduidelijk. Bovendien moeten mensen de boete doorgaans eerst betalen terwijl het bezwaar nog loopt. Dit kan volgens de toezichthouder financiële problemen veroorzaken, vooral wanneer fouten zich herhalen.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert gemeenten daarom om vaker parkeercontroleurs op straat in te zetten, zodat beter rekening kan worden gehouden met de feitelijke omstandigheden.

Jaarlijks voeren scanauto’s naar schatting tussen de 250 en 375 miljoen controles uit. Dit resulteert in ongeveer 3 tot 5 miljoen parkeerboetes.