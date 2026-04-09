AP: mogelijk half miljoen onterechte parkeerboetes door scanauto’s

Het gebruik van scanauto’s door gemeenten leidt vermoedelijk tot een groot aantal onterechte parkeerboetes. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schat op basis van onderzoek dat meer dan 10 procent van de opgelegde boetes niet klopt. Dat komt neer op ongeveer een half miljoen foutieve bekeuringen per jaar.

Scanauto’s controleren met behulp van kunstmatige intelligentie en algoritmes automatisch kentekens van geparkeerde auto’s. Hoewel deze werkwijze efficiënt is, houdt de technologie onvoldoende rekening met de situatie ter plaatse. Zo herkennen de systemen niet of een voertuig slechts kort stilstaat om te laden of lossen, wat is toegestaan. Ook kunnen ze niet vaststellen of er een gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar in de auto ligt.

Bezwaar is tijdrovend

Automobilisten die een onterechte boete ontvangen, kunnen bezwaar maken. Volgens de AP is dit proces echter vaak tijdrovend en onduidelijk. Bovendien moeten mensen de boete doorgaans eerst betalen terwijl het bezwaar nog loopt. Dit kan volgens de toezichthouder financiële problemen veroorzaken, vooral wanneer fouten zich herhalen.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert gemeenten daarom om vaker parkeercontroleurs op straat in te zetten, zodat beter rekening kan worden gehouden met de feitelijke omstandigheden.

Jaarlijks voeren scanauto’s naar schatting tussen de 250 en 375 miljoen controles uit. Dit resulteert in ongeveer 3 tot 5 miljoen parkeerboetes.

Veel bewoners voelen zich nauwelijks betrokken bij het parkeerbeleid in hun buurt, terwijl parkeerdruk voor velen dagelijkse realiteit is. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de ANWB. De organisatie roept gemeenten op om bewoners actiever te betrekken bij het ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor straten en wijken.

Hallucinerende AI verzint uitspraak: eiser had beter een fiscalist gebeld

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat een onjuiste straatnaam in de naheffingsaanslag parkeerbelasting geen grond is voor vernietiging. De rechtbank merkt op dat eiser vermoedelijk generatieve AI als juridisch adviseur heeft ingeschakeld, waarbij een niet-bestaande uitspraak werd aangehaald. Op 5 april 2025 staat een voertuig geparkeerd op een parkeerplaats in een naamloze zijstraat nabij de betreffende locatie... lees verder

Enkele duizenden mensen die in Den Haag een parkeerboete hebben gekregen en daar bezwaar tegen maakten, krijgen hun geld terug. De gemeente schat dat dit in totaal ongeveer 952.000 euro zal kosten.

