Geen naheffing parkeerbelasting na tevergeefs zoeken parkeerautomaat

Een vrouw die vooraf de parkeerzone controleert en ter plekke tevergeefs naar een parkeerautomaat zoekt, heeft genoeg gedaan om te proberen parkeerbelasting te betalen. Rechtbank Midden-Nederland vernietigt daarom de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Een vrouw parkeert op 19 juli 2024 om 10.09 uur in de Rijnlaan in Utrecht. Op dat moment is geen parkeerbelasting voldaan. De heffingsambtenaar legt daarom een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. De vrouw maakt bezwaar en gaat daarna in beroep. Zij voert aan dat zij vooraf heeft opgezocht in welke zone zij moest parkeren en welke tarieven golden. Na het parkeren ziet zij geen parkeerautomaat, maar wel een aanwijzing naar een automaat. Zij loopt de hele Rijnlaan uit, maar vindt geen automaat en ziet ook geen bord dat naar een andere richting wijst. In geschil is of de heffingsambtenaar de naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd.

Voldoende onderzoek gedaan

De heffingsambtenaar stelt dat de vrouw zelf moet onderzoeken of en hoe zij moet betalen voor het parkeren. Ook wijst hij erop dat parkeerbelasting een objectieve belasting is en dat in de Rijnlaan maar één parkeerautomaat staat. De rechtbank volgt dat uitgangspunt, maar vindt dat de vrouw in dit geval genoeg heeft gedaan. Zij heeft vooraf de parkeerzone en tarieven opgezocht, ter plekke geprobeerd contactloos te betalen en daarna naar een parkeerautomaat gezocht. Daarbij weegt mee dat zij door gezondheidsklachten niet goed kan lopen. Volgens de rechtbank heeft de vrouw alles gedaan wat redelijkerwijs in haar macht ligt om de parkeerbelasting te betalen. De rechtbank acht coulance noodzakelijk, verklaart het beroep gegrond en vernietigt de naheffingsaanslag.