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Minder WOZ-bezwaren ondanks flinke stijging woningwaarden

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Ondanks een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van woningen met 10,6 procent hebben gemeenten dit jaar minder bezwaren ontvangen.

Huiseigenaren ontvingen begin 2026 de nieuwe WOZ-waarde van hun woning, gebaseerd op de waardepeildatum van 1 januari 2025. Gemiddeld lag deze waarde 10,6 procent hoger dan een jaar eerder. Toch nam het aantal bezwaren af. Tegen 2,5 procent van de vastgestelde WOZ-waarden van woningen werd bezwaar gemaakt, terwijl dat percentage vorig jaar nog 3,3 procent bedroeg.

Volgens de Waarderingskamer speelt daarbij een aantal ontwikkelingen een rol. Zo is het aantal bezwaren via commerciële no-cure-no-paybureaus afgenomen. Daarnaast weten gemeenten vragen en onduidelijkheden over de WOZ-waarde steeds vaker via persoonlijk en informeel contact met inwoners op te lossen. Daardoor is een formele bezwaarprocedure minder vaak nodig.

Vertrouwen groeit

Recent onderzoek laat zien dat het vertrouwen van inwoners in zowel de WOZ-waarde als de uitvoering van de Wet WOZ licht toeneemt. Dat beeld wordt ondersteund door het geringe aantal aanpassingen na bezwaar. Minder dan één procent van alle woningen krijgt na een bezwaarprocedure een gewijzigde WOZ-waarde. Volgens de Waarderingskamer laat dit zien dat de waardebepaling in de meeste gevallen zorgvuldig tot stand komt.

Gematigde stijging verwacht in 2027

Voor de komende jaren verwacht de Waarderingskamer een minder sterke stijging van de WOZ-waarden. Op basis van prognoses van gemeenten zullen de woningwaarden tussen de waardepeildata van 1 januari 2025 en 1 januari 2026 naar verwachting gemiddeld met 5,5 tot 7,5 procent toenemen. Deze ontwikkeling wordt zichtbaar in de WOZ-beschikkingen die begin 2027 worden verstuurd.

Voor bedrijfsmatig vastgoed, zoals winkels en kantoren, wordt een gematigder stijging verwacht van gemiddeld 1,5 tot 4 procent.

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