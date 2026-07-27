Gehandicaptenparkeerkaart terecht afgewezen

De aanvraag van een Europese gehandicaptenparkeerkaart van een Amsterdamse vrouw is terecht afgewezen oordeelt rechtbank Amsterdam.

De vraag was of de eiseres vanwege haar medische beperkingen voldoet aan de wettelijke voorwaarde dat zij, ook met gebruikelijke loophulpmiddelen, niet zelfstandig meer dan 100 meter aaneengesloten kan lopen.

Medische situatie onvoldoende ernstig

De vrouw diende haar aanvraag in februari 2023 in vanwege verschillende lichamelijke klachten die haar mobiliteit beperken. De GGD onderzocht haar meerdere keren en bracht uiteindelijk vijf medische adviezen uit. In al deze adviezen concludeerde de GGD dat de medische situatie van eiseres onvoldoende ernstig was om aan te nemen dat zij minder dan 100 meter kon lopen. Volgens de GGD waren haar beperkingen wel aanwezig, maar niet zodanig dat een gehandicaptenparkeerkaart medisch gerechtvaardigd was. Daarnaast wees de GGD erop dat nog behandelmogelijkheden beschikbaar waren en dat het verstrekken van een GPK mogelijk een negatief effect op haar revalidatie zou kunnen hebben.

De vrouw bestreed deze conclusies en legde diverse medische verklaringen van haar behandelend artsen over. Ook liet zij een contra-expertise uitvoeren door een verzekeringsarts. Deze concludeerde juist dat de vrouw wel een ernstige loopbeperking had en niet zonder onderbreking 100 meter kon lopen. Volgens de vrouw waren de adviezen van de GGD onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. Zij stelde onder meer dat de GGD onvoldoende rekening had gehouden met haar artrose in de handen, waardoor zij loophulpmiddelen slechts beperkt kon gebruiken.

Onafhankelijk deskundige

Omdat de medische beoordelingen uiteenliepen, benoemde de rechtbank een onafhankelijke deskundige, een orthopedisch chirurg. Deze onderzocht de vrouw en bestudeerde het volledige medische dossier. De deskundige concludeerde dat er wel een verschil bestond tussen de klachten die de vrouw ervoer en de objectieve medische bevindingen, maar dat hij geen medische afwijkingen had vastgesteld die verklaren waarom zij niet in staat zou zijn om meer dan 100 meter te lopen.

De rechtbank kende veel gewicht toe aan dit onafhankelijke deskundigenrapport. Volgens vaste rechtspraak mag een bestuursorgaan afgaan op een zorgvuldig, inzichtelijk en goed gemotiveerd medisch advies. De rechtbank oordeelde dat de GGD-adviezen aan deze eisen voldeden en dat de onafhankelijke deskundige deze conclusies bevestigde. Daarom mocht het college de aanvraag afwijzen. Het beroep werd ongegrond verklaard.