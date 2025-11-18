Funderingsproblemen vragen om wijkgerichte aanpak

Door bodemdaling lopen woningen in meerdere binnenstedelijke wijken een steeds groter risico op funderingsproblemen en schade. Alleen een integrale aanpak met langdurige samenwerking kan zorgen voor duurzame oplossingen.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). In een recent verschenen rapport schetst de vereniging samen met de gemeente Dordrecht hoe een wijkgerichte aanpak eruit kan zien en welke aandachtspunten er zijn.

Bodemdaling in Nederland

Door bodemdaling krijgen bewoners in Nederland te maken met verzakkingen, vochtproblemen, ongezonde woonomstandigheden, dreigende waardedaling, en door dit alles stressklachten. Niet alleen woningen met een houten paalfundering zijn kwetsbaar voor funderingsproblemen; ook ondiepe funderingen brengen risico’s met zich mee.

Uit een rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bleek in 2024 al dat er zo’n 425.000 gebouwen in Nederland zijn die verzakkingsschade hebben of deze zullen ontwikkelen tussen nu en 2035. Ondanks dat de kwestie al zeker twintig jaar speelt, is deze onder andere door klimaatverandering en een gebrek aan informatie nog niet effectief aangepakt.

Blijvende problemen

Het NVM-rapport gebruikt Dordrecht als voorbeeld van de situatie die ook in andere binnenstedelijke wijken in het hele land voorkomt. Zo’n 7.000 Dordrechtse woningen die gebouwd zijn vóór 1970, hebben ondiepe funderingen. In verschillende buurten kampen deze huizen met onder andere vochtproblemen en verzakkingsschade.

Door verwevenheid met openbare ruimte, aangrenzende panden en de veroudering van woningen is het voor individuele eigenaren niet mogelijk om de problemen zelf op te lossen. Ook het opvijzelen, herfunderen of renoveren van gehele blokken biedt op zichzelf geen oplossingen op lange termijn. Het rapport geeft aan dat een opgeknapte oude woning gevoelig blijft en in de toekomst zal blijven vragen om herhaalde aanpassingen.

Wijkgerichte aanpak

Volgens de NVM is een aanpak per wijk de meest effectieve manier om de kwestie op te lossen. Wijken die momenteel kampen met funderingsproblemen, dateren uit een tijd dat mobiliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en andere aspecten, anders waren. Om onder andere de leefbaarheid te verbeteren en financiële druk op huiseigenaren te verlagen, adviseert de NVM een combinatie van herstel, sloop en nieuwbouw op wijkniveau. Zo’n wijkaanpak kan gecombineerd worden met, waar nodig, oplossingen op blokniveau.

Langdurige samenwerking

In wijken met lage veerkracht is actieve regie vanuit gemeenten noodzakelijk om de versnippering van initiatieven te voorkomen. Gemeenten kunnen de problemen echter niet alleen oplossen. Volgens de NVM is langdurige samenwerking tussen gemeenten, het Rijk, waterschappen, financiers, verzekeraars en bewoners nodig om wijken echt toekomstbestendig te maken en om zo een eind te maken aan de funderingsproblematiek.