Gemeenten zien uitgaven in 2026 met 5,8% toenemen

Gemeenten hebben voor 2026 in totaal 84,6 miljard euro aan uitgaven begroot. Dat is 5,8 procent meer dan in 2025. De stijging is wel kleiner dan in de drie jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de praktijk vallen de werkelijke inkomsten en uitgaven van gemeenten vaak hoger uit dan vooraf begroot. Dat verschil is meestal groter bij de inkomsten dan bij de uitgaven. In 2024 – het meest recente jaar met definitieve cijfers – gaven gemeenten samen 80,9 miljard euro uit en ontvingen zij 82,9 miljard euro. Dat leidde tot een positief saldo van 2 miljard euro.

Vooral hogere kosten in het sociaal domein

De uitgaven nemen toe op alle beleidsterreinen. De grootste stijging zit in het sociaal domein, zoals de Wmo, jeugdzorg, maatschappelijk werk, aanpak van huiselijk geweld en opvang van vluchtelingen.

De kosten hiervoor stijgen van 20,5 miljard euro in 2025 naar 22,1 miljard euro in 2026 (+7,6%). Ook uitgaven voor inkomensondersteuning en participatie nemen toe, tot 14,2 miljard euro (+6,2%). Samen komen de sociale uitgaven uit op 36,3 miljard euro. Dat is bijna 43 procent van alle gemeentelijke uitgaven.

Inkomsten stijgen ook

Gemeenten verwachten in 2026 in totaal 83,5 miljard euro aan inkomsten. Dat is 5,3 procent meer dan in 2025.

Die inkomsten komen uit drie bronnen:

  • het gemeentefonds (47 miljard euro),
  • gemeentelijke belastingen en heffingen (15,3 miljard euro),
  • overige inkomsten, zoals subsidies en opbrengsten uit bezit (21,2 miljard euro).

De inkomsten uit lokale heffingen stijgen het sterkst (+6,5%). De bijdragen uit het gemeentefonds nemen toe met 5,1 procent en de overige inkomsten met 5,0 procent.

